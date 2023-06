Merate, lotta alle zanzare: gratis dal Comune la pastiglia larvicida

La consegna è prevista durante gli orari di apertura dell’ecosportello

Il Comune ha in programma la disinfestazione delle aree pubbliche e l’installazione delle bat box

MERATE – Disinfestazione delle aree pubbliche, la posa di casette per i pipistrelli nei parchi comunali e la consegna gratuita, ai privati delle pastiglie larvicide. Sono le azioni messe in campo dall’amministrazione comunale per combattere un fenomeno fastidioso quanto diffuso come quello delle punture delle zanzare.

Complice l’ultimo periodo di pioggia, le zanzare hanno già iniziato a far capolino in città infastidendo chiunque si trovi all’aria aperta. Per cercare di arginare il proliferare di questi insetti, l’assessore all’Ambiente Fabio Tamandi ha deciso di muoversi su un doppio binario, coinvolgendo nella campagna di prevenzione anche i privati.

“Come Comune abbiamo programmato da giugno a settembre, in orario notturno, diversi trattamenti di nebulizzazione mediante un biocida specifico nelle aree verdi e nei parchi” precisa l’assessore. Si inizierà proprio domani, 9 giugno, dall’asilo e dalla scuola materna di viale Verdi, dalla materna di via del Carreggio e dai parchi di Brugarolo, via Toscanini, via Donizetti, Villa Confalonieri, Belgiojoso, Pagnano, Arnaboldi, Cassina e via Marconi.

E’ inoltre prevista l’installazione delle bat box, le casette per i pipistrelli, animale noto per essere in grado di mangiare fino a 3000 insetti per notte risultando un rimedio ecologico contro le zanzare. “Ne posizioneremo una trentina, puntando a potenziare così gli effetti delle disinfestazioni”.

Per contrastare la proliferazione fondamentale sarà il contributo di tutta la cittadinanza a cui l’assessore si rivolge con una campagna di distribuzione di un campione gratuito di pastiglie larvicide. Sarà possibile riceverla all’EcoSportello in Comune durante gli orari di apertura (lunedì e martedì 9-12, mercoledì e venerdì 10.30 -13.30). La compressa va versata direttamente nei luoghi di riproduzione delle larve di zanzare, come acque stagnanti, fossi, canali, stagni e pozze d’acqua oltre che in sistemi idraulici chiusi come tombini e vasche di depurazione sia in zone urbane che agricole. I trattamenti per una maggiore efficacia andranno ripetuti ogni 3-4 settimane.

L’amministrazione ha anche diramato un volantino contenente le principali regole e suggerimenti per contribuire alla lotta alle zanzare.