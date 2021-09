Ad aprire la fila di eventi l’intervista al giovane campione di ciclismo Juri Zanotti

Da giovedì a domenica un ricco calendario di eventi per la festa patronale di Airuno

AIRUNO – Dall’intervista al giovane campione di casa Juri Zanotti al focus sui suoni del dialetto, la narrativa popolare e la poesia passando per lo spettacolo di burattini, il mercatino dell’artigianato e della creatività e il concerto della banda giovanile di Oggiono.

E’ ricco il programma di iniziative, stilato tenendo conto delle limitazioni e delle regole imposte dall’emergenza sanitaria ancora in corso, su tutte l’accesso agli aventi riservato esclusivamente ai possessori del Green Pass, predisposto dalla Pro Loco di Airuno per la festa patronale dei Santi Cosma e Damiano.

Si comincia giovedì 23 settembre con l’incontro alle 20.30 nella sala polifunzionale di piazza Madre Teresa di Calcutta dedicato ai “Giovani in paese: dal teatro allo sport”. La serata, realizzata dall’amministrazione comunale in sinergia con l’associazione Molgolfiera, prevede la presentazione del corso di teatro e l’intervista a tutto tondo a Juri Zanotti, campione di mountain bike.

Venerdì invece spazio alla cultura con la presentazione del libro “Parole scomparse, parole dimenticate” di Rita Mauri. L’appuntamento, in agenda alle 20.30 nel cortile della scuola media, sarà seguito alle 21 dallo spettacolo teatrale “Quadrupedare” con Corbetta, Motta e Illario. Un tuffo nei suoni del dialetto, tra narrativa popolare e poesia colta per scoprire la ricchezza delle nostre origini (è consigliata la prenotazione allo 340 2970480).

Saranno invece i burattini della tradizione bergamasca i protagonisti della rappresentazione intitolata “Gioppino e la principessa stregata” fissata per sabato 25 alle 15.30 al parco Anita Pizzagalli Magno. (è consigliata la prenotazione allo 340 2970480).

Gran finale della festa patronale domenica 26 con le bancarelle del mercatino dell’artigianato e della creatività che coloreranno via Postale Vecchia dalle 9 alle 19. Alle 10 in biblioteca è prevista la premiazione del concorso Biblioestate mentre alle 11 si terrà l’esibizione della scuola karate Dojo Yamato. Alle 12 musicaperitivo con Mirko mentre alle 16 il parco Anita Pizzagalli ospiterà il concerto della banda giovanile di Oggiono (consigliata la prenotazione allo 340 2970480).

In caso di maltempo gli eventi di venerdì 24 e sabato 25 si terranno nella sala polifunzionale.