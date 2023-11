Alluvione in Toscana: Enpa e Brivio che dona insieme per la raccolta cibo per animali

La raccolta verrà effettuata sabato mattina sul sagrato della chiesa di San Leonardo

BRIVIO – Una raccolta di cibo secco e umido per cani e gatti da destinare agli animali delle zone alluvionate dalla Toscana. E’ quanto organizza per sabato 18 novembre dalle 8.30 alle 12 il gruppo Brivio che dona insieme all’Enpa, sezione di Merate. La raccolta si terrà sul sagrato della chiesa di San Leonardo a Brivio: il cibo raccolto sarà inviato alla sede operativa Anpana (associazione nazionale protezione animali natura ambiente) Lucca OdV.

“Ringraziamo anticipatamente chi vorrà venirci in aiuto, portando cibo per cani e gatti” fanno sapere gli organizzatori puntualizzando che non verranno ritirare le coperte. “Abbiamo bisogno di tutti voi, aiutateci ad aiutare chi è indifeso: dateci una “zampa” il resto lo faremo noi”.