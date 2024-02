Marco Chiarelli responsabile di Chirurgia Mini-invasiva e Nuove tecnologie

Il dottor Chiarelli si è specializzato in Chirurgia Generale nel 1999 e in Chirurgia Toracica nel 2008

MERATE – Dal primo febbraio il dottor Marco Chiarelli è stato nominato responsabile della Struttura Semplice di Chirurgia Mini-invasiva e delle Nuove tecnologie facente capo alla Struttura Complessa di Chirurgia Generale dell’ospedale “San Leopoldo Mandic” di Merate.

Marco Chiarelli si è specializzato in Chirurgia Generale nel 1999 e in Chirurgia Toracica nel 2008 presso l’Università degli Studi di Milano. Dal 2001 al 2010 ha svolto la sua attività presso l’ospedale San Gerardo di Monza dove si è occupato principalmente di chirurgia colon-proctologica e di chirurgia d’urgenza, sviluppando una particolare capacità nella gestione chirurgica del paziente critico politraumatizzato.

Nel 2001 ha ottenuto la certificazione ATLS – Advanced Trauma Life Support – l’attuale metodologia di riferimento per il trattamento dei traumi gravi. Dal 2007 ha ricoperto il ruolo di capoturno durante l’attività di Chirurgia d’urgenza. Dal 2005 al 2010 è stato il referente dell’ambulatorio specialistico di colon-proctologia. In tale periodo ha eseguito come primo operatore numerosi interventi di chirurgia colo-rettale.

Nel 2010 si è trasferito presso l’Ospedale Alessandro Manzoni di Lecco sotto la guida del dott. Costa. Nel 2011 ha ottenuto il Diploma Nazionale di Chirurgia epatica della Scuola Nazionale ACOI – l’Associazione dei Chirurghi ospedalieri italiani – presso l’Ospedale Mauriziano di Torino e nel 2012 ha ottenuto il diploma del Corso di perfezionamento in Chirurgia laparoscopica dei tumori del colon-retto dell’Università di Milano-Bicocca.

Nel periodo lecchese si è occupato principalmente di chirurgia oncologica sia addominale (epato-biliare, gastrica e colo-rettale) che toracica (polmonare e mediastinica). Durante la permanenza al Manzoni è stato un costante riferimento per i colleghi Rianimatori della Terapia Intensiva con cui ha gestito in maniera collegiale casi clinici emergenti ad elevata complessità. Ha sviluppato una notevole esperienza nel trattamento chirurgico del trauma maggiore toraco-addominale. Da settembre 2022 a luglio 2023 è stato il referente unico della Chirurgia Toracica dell’ASST Lecco eseguendo come primo operatore tutti gli interventi toraco-polmonari elettivi e urgenti e collaborando costantemente con i colleghi delle Divisioni di Medicina, Oncologia, Radioterapia e Malattie Infettive.

Nell’ottobre 2023 si è trasferito presso la Divisione di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero di Merate sotto la direzione del dott. Costanzi. Si occupa principalmente di chirurgia oncologica addominale (colo-rettale e gastrica) con approccio laparoscopico. Ha sviluppato inoltre competenze nel trattamento della patologia di parete addominale con tecniche mini-invasive. In collaborazione con il Dottor Andrea Costanzi e i colleghi della Divisione di Medicina Interna sta sviluppando un approccio metodologico per la valutazione multidimensionale del paziente fragile anziano candidato a chirurgia.

Dal 2000 ad oggi, in qualità di Dirigente medico di ruolo, ha eseguito più di 3000 interventi chirurgici come primo operatore, di cui 2.700 di chirurgia generale e 600 di chirurgia toracica. Esegue routinariamente interventi di chirurgia addominale e toracica con tecniche laparoscopiche e toracoscopiche. Dal 2018 fa parte del Gruppo Nazionale di ricerca sull’epatocarcinoma H.E.R.C.O.L.E.S., a cui partecipano i Centri italiani con maggior esperienza di chirurgia epatica e che pubblica regolarmente i risultati delle proprie ricerche sulle più prestigiose riviste scientifiche internazionali.