Auto troppo veloci lungo la Sp 56: raccolta firme di Tutti per Calco

La raccolta firme ha già raggiunto 300 sottoscrizioni

Sala: “A gennaio porteremo la questione in Consiglio comunale con una mozione ad hoc”

CALCO – Sensibilizzare le istituzioni competenti sulla necessità di intervenire e trovare soluzioni per ridurre la velocità delle auto e delle moto in transito lungo la Provinciale 56 tra i Comuni di Brivio, Calco e Imbersago. Sono già trecento le persone che hanno firmato la petizione promossa dal gruppo consiliare di opposizione Tutti per Calco che ha voluto accendere i riflettori sulla pericolosità della provinciale che attraversa Arlate.

“Negli ultimi mesi si sono registrati molti incidenti, di cui alcuni anche mortali – puntualizza Tiziano Sala, a nome del gruppo -. Riteniamo che sia importante intervenire al più presto trovando delle modalità per indurre automobilisti e motociclisti a ridurre la velocità. Sappiamo che la strada è di competenza provinciale, ma riteniamo sia importante un coinvolgimento anche dell’amministrazione comunale affinché si faccia portavoce delle istanze e delle richieste dei cittadini”.

Proprio per questo motivo l’intenzione del gruppo consiliare è quella di portare la questione in Consiglio comunale a gennaio con una mozione il cui testo ricalcherà quello della raccolta firme. “Il nostro auspicio è che il provvedimento venga approvato all’unanimità in modo da riuscire a portare l’istanza in Provincia forti della massima condivisione dell’amministrazione comunale di Calco. Pensiamo che sia doveroso mettere in atto delle misure per contrastare l’eccesso di velocità lungo questa strada. I cartelli che rilevano la velocità non bastano: bisogna trovare misure più stringenti e tali da convincere gli automobilisti a non schiacciare troppo il piede sull’acceleratore dell’auto” conclude Sala.