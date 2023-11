Barzanò, il Comune al salone internazionale svizzero delle vacanze

Il salone internazionale svizzero delle vacanze è in programma da oggi a domenica 5 novembre

Il sindaco: “La partecipazione è un altro tassello che vuole unire la cultura e la conoscenza del nostro territorio con le opportunità di crescita”

BARZANO’ – Da oggi, venerdì 3 novembre e fino a domenica 5 al salone internazionale svizzero delle vacanze. Il Comune di Barzanò ha deciso di prendere parte all’importante kermesse a seguito di un invito ricevuto dal comitato organizzatore, che ha individuato in particolare il mausoleo di Luciano Manara, come una delle destinazioni a cui i turisti svizzeri guardano con grande interesse.

ll Salone Internazionale di Lugano è una tra le più importanti manifestazioni del settore turistico a livello mondiale con oltre 20mila visitatori registrati a ogni edizione. In Svizzera sono numerosi i periodi di vacanze e le festività durante tutto l’arco dell’anno: questo spinge i cittadini elvetici a fare spesso viaggi o anche semplicemente gite di una sola giornata, soprattutto in periodi di bassa stagione, scegliendo mete facilmente raggiungibili.

L’Amministrazione Comunale di Barzanò ha subito colto questa opportunità, ritenendo che costituisca un ottimo potenziale per promuovere il territorio a livello turistico, culturale ed enogastronomico. Per questo, è stata messa a punto un’offerta mirata e di sicuro interesse, rivolta a un mercato che dimostra continuamente curiosità, abitudine a viaggiare e forte desiderio di vacanza.

Il progetto è già stato presentato agli imprenditori locali del settore Horeca – accoglienza, ristorazione, caffetteria – per condividere questa opportunità e invitarli a partecipare, in qualità di operatori di riferimento per il territorio, nella gestione di attività del comparto turistico.

“La nostra partecipazione – dice il sindaco Gualtiero Chiricò – è un altro tassello che vuole unire la cultura e la conoscenza del nostro territorio con le opportunità di crescita. Abbiamo deciso di aderire sviluppando una offerta che incentivi il turismo di prossimità, includendo i beni architettonici, i parchi, l’enogastronomia, gli eventi, coinvolgendo le attività del paese che operano nel settore per portare una ricaduta positiva sulle realtà locali”.

I beni entrati a far parte di questo progetto turistico, a breve verranno abbinati a un QR code per l’ascolto di una “Guida Virtuale” in italiano, inglese e francese, che potrà garantire la possibilità di visite autonome. Si tratta dunque di un primo passo concreto, complementare al progetto turistico più ampio, che ottimizzerà la fruizione e renderà ancora più apprezzabili i beni presenti nel nostro Comune, pubblici o privati. Il patrimonio comunale include la tomba di Luciano Manara, la canonica romanica di San Salvatore, la chiesa di Maria Immacolata di Villanova, la chiesa della Beata Vergine Assunta di Torricella. I beni privati sono invece alcune ville storiche di Barzanò.

Inoltre, dal punto di vista naturalistico, le possibilità di attività e scoperta di luoghi inediti, coinvolgono il Parco della Valletta, il Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, il Parco Valle Lambro.

Nutrito è anche il calendario delle attività culturali e di intrattenimento programmate durante tutto l’arco dell’anno, che integra l’offerta strettamente turistica, e i percorsi già presenti sul territorio comunale, che conducono alla sua scoperta: storico, di poesia e di lettura.

Il progetto sarà presto proposto anche alle scuole italiane e del Canton Ticino, riprendendo il dialogo iniziato già nel 2019 e interrotto a causa della pandemia.