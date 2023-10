Casatenovo: due eventi per ricordare il sogno di don Milani

Lunedì 23 l’incontro con il professor Mantegazza, mentre il 3 novembre la proiezione del film con Castellitto

L’iniziativa porta la firma di Comune e Pro Loco uniti nel ricordare don Milani in occasione del centenario di nascita

CASATENOVO – Due incontri per ricordare il priore di Barbiana e il suo sogno di una scuola per cittadini sovrani. Li organizza l’amministrazione comunale, insieme alla Pro Loco, per continuare a vivere il sogno di don Milani.

Il primo appuntamento è in calendario lunedì 23 ottobre alle 17 nella sala consiliare del Comune di Casatenovo: si tratta di una conferenza rivolta a insegnanti, educatori e cittadinanza intitolata “Don Milani al microscopio. Il pensiero del priore di Barbiana a partire da una frase”. A tratteggiare il profilo il professor Raffaele Mantegazza, docente di pedagogia presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca.

Venerdì 3 novembre invece l’auditorium Fumagalli di Villa Mariani ospiterà alle 21 la proiezione del film “Don Milani – Il priore di Barbiana” prodotto nel 1997 da Andrea e Antonio Frazzi con Sergio Castellitto e Ilaria Occhini.

L’opera racconta la vita del sacerdote, a partire dall’arrivo a Barbiana il 6 dicembre

1954. Proprio dal piccolo paesello sperduto sul monte Giovi, definito “una chiesa

circondata da qualche casa sparsa qua e là”; don Milani inizierà la sua profonda

missione di aiuto dato ai poveri attraverso un impegnativo percorso scolastico.

“I due appuntamenti, riservati a tutta la cittadinanza e in particolar modo a insegnanti

ed educatori, rappresentano la volontà dell’Amministrazione di Casatenovo di

continuare a riflettere e progettare insieme a scuola, associazioni e cittadini, percorsi

educativi che permettano di approfondire lo spirito di servizio e impegno civico che

deve animare una comunità” fanno sapere Enrica Baio, consigliere delegato alla cultura

e Fabio Crippa, Capogruppo Persone e Idee per Casatenovo.