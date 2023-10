Casatenovo, patentino per cani: ben 101 iscritti al corso

Concluso il corso di formazione per proprietari di cani e non tenuto a Villa Facchi

A organizzarlo Enpa Merate insieme ai sindaci del Casatese

CASATENOVO – Si è concluso il corso di formazione per proprietari di cani e non che si è svolto in villa Facchi a Casatenovo nel mese di ottobre e rivolto ai cittadini residenti a Barzago, Barzanò, Bulciago, Missaglia, Cassago, Cremella, Monticello Brianza, Sirtori, Viganò e Casatenovo.

La partecipazione è stata molto alta con ben 101 iscritti: un dato che ha inorgoglito gli organizzatori, ossia l’Enpa di Merate e gli amministratori comunali.

Durante ogni incontro sono stati affrontati temi specifici con la professionalità dei medici e funzionari di Ats Brianza.

La serata finale, alla quale è seguito il test di apprendimento, verteva sugli obblighi di legge del buon proprietario ed è stata condotta da Antonella Fiore e Virna Cavalli.

“Ho partecipato all’ultima serata, portando il saluto dei colleghi sindaci del casatese ai partecipanti e ringraziando Enpa Merate per il supporto organizzativo – commenta il sindaco di Barzago Mirko Ceroli -. Rivolgo un particolare ringraziamento a Silvana Benedetti di Enpa Merate per la costante collaborazione.