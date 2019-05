Cernusco, ultima seduta del consiglio comunale dei ragazzi con “Insieme per la parità”

L’incontro di ieri alla primaria ha fornito l’occasione per presentare il progetto “Insieme per la parità”

Tempi di bilanci per il consiglio sovracomunale dei ragazzi che coinvolge i Comuni di Cernusco, Osnago, Lomagna e Montevecchia

CERNUSCO LOMBARDONE – Si è parlato di parità di genere, cultura del rispetto verso le esponenti del gentil sesso, programmazione informatica, gemellaggi e giochi inclusivi ieri, giovedì, nel corso dell’ultima riunione del consiglio sovracomunale dei ragazzi. L’incontro, promosso alla scuola primaria di Cernusco, ha così fornito l’occasione per presentare il progetto “Insieme per la parità”.

La lunga strada verso il rispetto di genere

Promossa dall’associazione Fare x bene, l’iniziativa verrà sviluppato nel corso del prossimo anno scolastico all’interno dell’Istituto comprensivo Bonfanti e Valagussa. Giusy Laganà ed Evelina Molinari, rispettivamente segretaria e psicologa del sodalizio, hanno illustrato agli studenti, agli amministratori e ai genitori presenti i tanti passi che bisogna ancora compiere affinché si sviluppi la cultura del rispetto verso le bambine, le ragazze e le donne.

“Viviamo immersi in stereotipi e pregiudizi quasi senza neanche accorgercene – hanno puntualizzato le referenti del progetto, proiettando anche diversi spezzono di un video sul tema -. Attraverso lo sport, il teatro, l’arte e l’informazione molto si può fare per combattere queste discriminazioni”.

A lezione di informatica con Coderdojo

Terminata la presentazione del progetto, ha preso avvio il consiglio dei ragazzi. Antonio Colombo ha presentato le attività del gruppo Coderdojo Lomagna per introdurre i bambini al mondo dell’informatica in modo giocoso e simpatico mentre il sindaco dei ragazzi Giorgia Razza ha rendicontato sul gemellaggio effettuato a Matera nell’ambito del progetto Fabbricare Poesia inserito nel piano per il diritto allo studio.

“E’ stata un’esperienza forte e indimenticabile” ha sottolineato Giorgia, passando poi a consegnare dei ricordi di questo progetto al dirigente scolastico Antonio Cassonello e agli assessori all’Istruzione dei quattro comuni compresi nell’Istituto comprensivo.

Il saluto del sindaco dei ragazzi Giorgia Razza

A conclusione dell’incarico di sindaco dei ragazzi, svolto come ribadito da diversi amministratori con impegno, costanza e passione, Giorgia ha voluto ringraziare tutti per la collaborazione: “E’ un’esperienza che mi ha avvicinato ai miei compagni e sensibilizzato sull’attività scolastica. Questo lavoro mi ha reso più determinata e consapevole delle mie responsabilità”.

Ha poi elencato le molte iniziative intraprese come consiglio comunale dei ragazzi: la marcia della pace, la giornata del verde pulito, la biciclettata, il ciliegio selvatico, la scatola delle idee per raccogliere le proposte degli alunni e l’incontro per spiegare l’utilizzo corretto dei social network. “La maggior parte delle nostre richieste sono state soddisfatte e di questo sono contenta”.

Raccolta fondi a Cernusco per l’acquisto di giochi inclusivi

Il sindaco di Cernusco Giovanna De Capitani ha inoltre approfittato dell’occasione per comunicare che, venendo incontro a quanto richiesto dagli stessi studenti, il Comune si sta spendendo per promuovere delle campagne di raccolta fondi per acquistare dei giochi inclusivi da posizionare al Parco della Vittoria. “La prima iniziativa sarà in programma in occasione della Notte bianca baby del 1° giugno”.

Al termine dell’incontro non poteva mancare un omaggio floreale al vicesindaco di Lomagna Emma Mantovani, che da 27 maggio si ritirerà a vita privata dopo anni di impegno diretto in amministrazione. “I ragazzi mi hanno dato in questi anni una grande lezione, mostrando di credere sempre con serietà e impegno al loro ruolo nel consiglio comunale dei ragazzi – ha rimarcato la maestra in pensione -. Questa è proprio una bella realtà”.