Domenica 24 ottobre non è previsto il servizio navetta dalla stazione di Olgiate per potenziare Cernusco

Intanto dopo l’assalto di domenica scorsa La Valletta corre ai ripari chiudendo l’accesso da via Lissolo

MONTEVECCHIA – Con la navetta al Parco del Curone: domenica 24 ottobre verrà potenziato il servizio di trasporto con minibus verso Bagaggera con partenza e ritorno alla stazione di Cernusco mentre verrà eliminata la sperimentazione da quella di Olgiate.

E’ quanto ha deciso l’ente con sede a Cascina Butto a seguito dei riscontri ottenuti nelle prime due domeniche di sperimentazione del servizio che si propone di tenere il più possibile fuori dai confini del Parco del Curone le auto.

Anche domenica scorsa l’oasi verde brianzola ha fatto registrare il tutto esaurito tanto che il tema della gestione dell’accesso al Parco del Curone sta diventando uno dei punti più importanti dell’agenda politica del Meratese (QUI L’ARTICOLO). Se l’amministrazione comunale di Olgiate si è detta pronta a chiudere l’accesso al Parco dalla frazione di Pianezzo, il sindaco di La Valletta Brianza Marco Panzeri è già corso ai ripari istituendo da domenica prossima, 24 ottobre, il divieto di transito (esclusi residenti, lavoratori o fruitori delle attività commerciali poste in zona) dal civico 7 di via Lissolo fino all’intersezione con via Montevecchia. Il provvedimento resterà in vigore anche domenica 31 ottobre, lunedì 1 novembre e domenica 7 novembre dalle 9 alle 17 ed è stato preso in considerazione dei “forti disagi subiti dai residenti in frazione Lissolo dovuti al forte afflusso turistico nei giorni festivi nel Parco di Montevecchia e della Valle del Curone”.

Da qui l’urgenza di trovare una soluzione condivisa che possa portare benefici a tutti senza rischiare che, messo il “tappo” da una parte, il problema si riversi in un’altra zona. In questo senso, va la decisione di attivare, da due domeniche a questa parte, in maniera sperimentale, il trasporto con le navette verso il parco con partenza dalle stazioni ferroviarie più vicine ai confini del Parco. Inizialmente nel novero era stata compresa anche Olgiate (con meta la prima settimana Spiazzo e poi Mondonico, sul monte di Brianza), ma questa volta si è deciso di “provare” a potenziare Cernusco, dove si sono registrati numeri di utenti più alti, tralasciando Olgiate. Il servizio è gratuito e sulla scia dei riscontri ottenuti domenica scorsa, quando alla stazione di Cernusco erano stati raddoppiati gli utenti, viene previsto un aumento della frequenza dei mezzi, in circolazione dalle 9.30 alle 17.

“Si invitano pertanto i visitatori ad utilizzare questa opportunità per avvicinarsi ai luoghi di maggior interesse, arrivando direttamente in treno o lasciando nei parcheggi della stazione le auto così da evitare di assediare le aree più sensibili del territorio – puntualizza il presidente Marco Molgora -. I dati che vengono ora raccolti saranno utilizzati dall’Ente Parco e dai Comuni per impostare le scelte per la gestione della fruizione nelle prossime stagioni, sia per quanto riguarda la prosecuzione del servizio delle navette, sia per quanto riguarda le vie d’accesso e le aree di parcheggio”.

Confermata la presenza dei volontari del Parco che forniranno ai passeggeri materiale informativo e indicazioni sul territorio e sulle norme di fruizione.

Per salire a bordo dei mezzi è necessario esibire il green pass. In caso di maltempo, il servizio non sarà effettuato, e se ne darà comunicazione tramite il sito dell’Ente Parco https://www.parcocurone.it/ e la pagina facebook del Parco.