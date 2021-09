Una trentina le persone che hanno sfidato il maltempo partecipando alla prima di Pedaladda

L’iniziativa porta la firma del Parco Adda Nord insieme al museo del Ghisallo per valorizzare le bellezze del territorio

IMBERSAGO – Tempo da lupi per la prima edizione di Pedaladda, la biciclettata promossa dal Parco Adda Nord in collaborazione con il museo del Ghisallo per fornire l’occasione di riscoprire la bellezza del territorio del parco da Imbersago a Pescate e ritorno, dall’insolita prospettiva dell’alzaia percorsa sulle due ruote.

Le condizioni meteo non sono state particolarmente clementi con gli organizzatori, anche se qualche temerario (circa una trentina di persone) ha fatto comunque capolino di buon mattino al punto di ritrovo allestito all’area polifunzionale di Imbersago, sopra il lido. Presenti la presidente del Parco Adda Nord Francesca Rota insieme al sindaco di Imbersago Fabio Vergani che hanno rimarcato la bontà di un’iniziativa di promozione sostenibile del territorio.

“L’obiettivo era quello di far conoscere questi luoghi anche a chi non li frequenta abitualmente – ha spiegato Rota, evidenziando con soddisfazione la partnership con il museo del Ghisallo – . Ci sembrava un modo diverso per mettere in mostra le tante ricchezze del parco, dalla natura alle centrali passando anche per le offerte, culturali e sportive, che l’alzaia propone. La dimensione della pedalata, non competitiva, ci sembrava giusta per permettere di percorrere un buon numero di chilometri guardandosi anche intorno. Oggi non siamo stati fortunati con il tempo, ma questa sarà la prima di una lunga serie”.

Le ha fatto eco Paolo Mauri, consigliere del Parco Adda Nord, dedito alla promozione territoriale, nonché deux ex machina dell’iniziativa: “Vorrei ringraziare i volontari che in questi giorni hanno svolto i sopralluoghi al tragitto per assicurarsi che tutto fosse in ordine. Da parte del consiglio di gestione c’è stata un’unità di intenti su questa proposta e abbiamo avuto un buon riscontro anche da parte delle amministrazioni”.

La conferma è arrivata dal sindaco di Imbersago Fabio Vergani: “Con il nuovo consiglio di amministrazione del Parco abbiamo avuto modo di toccare con mano un cambio di passo. Iniziative come questa testimoniano la presenza e l’attenzione dell’ente al territorio”.

La manifestazione verrà riproposta anche il prossimo anno e l’idea è quella di coinvolgere anche le scuole dei paesi interessati. Imbersago si è già candidato a ospitare nuovamente la partenza di Pedaladda. “Anche perché il prossimo anno ci sarà sicuramente il sole” ha sorriso Vergani prima di inforcare la due ruote e salutare tutti per cimentarsi con il percorso lungo il fiume.