Merate, adolescenti “fluidi”: Dietro la lavagna ospita gli esperti Buday e Pellai

Due incontri con Dietro la lavagna sul tema “Sos adolescenti – Identità di genere, affettività e sessualità”

Le conferenze si terranno all’aula magna dell’Agnesi e del Viganò: il 26 marzo ospite Elena Buday, il 15 aprile Alberto Pellai

MERATE – “S.O.S adolescenti – Identità di genere, affettività e sessualità”: è un tema più che attuale, che va a indagare la sessualità fluida dei più giovani, quello che verrà affrontato dall’associazione DietroLaLavagna nel ciclo di incontri in programma all’aula magna Borsellino del liceo Agnesi e dell’istituto Viganò.

Dopo aver proposto due serate sul tema dell’anzianità, il sodalizio, presieduto da Maria Rosa Panzera, torna ad uno dei suoi cavalli di battaglia, ovvero l’adolescenza, organizzando due conferenze che vogliono essere un aiuto per le famiglie di adolescenti che si sentono quanto mai spaesate ad affrontare questi temi nella solitudine familiare o sul web in cui spesso si cercano risposte facili.

Il primo appuntamento è in programma il 26 marzo alle 20.45 e vedrà la psicologa e psicoterapeuta dell’età evolutiva Elena Buday parlare di “Adolescenti fluidi. Percorsi evolutivi dell’identità di genere”. Buday è anche docente, nonché supervisore e membro del Comitato scientifico della scuola di psicoterapia dell’Adolescente e del giovane Adulto dell’Istituto Minotauro e autrice di diversi volumi sulla psicologia dell’adolescente.

Il 15 aprile alle 20.30 invece sarà la volta di Alberto Pellai, medico chirurgo, specialista in psicoterapia cognitivo-comportamentale e scrittore, che affronterà il tema “Vero uomo o uomo vero? Educare alle emozioni, agli affetti e alla sessualità i nostri figli”. Pellai è stato già ospite di Dietro la lavagna per ben due volte negli scorsi anni e ha scritto il libro, pubblicato nel 2000, “Le parole non dette” su cui si basa il progetto “Porcospini” per la prevenzione dell’abuso sessuale nell’infanzia, promosso in molte scuole del territorio. “Il progetto è stato co-finanziato dalla nostra associazione per diversi anni dal 2012 e tuttora fa parte dei progetti del nostro Istituto Comprensivo per le quarte primarie” sottolineano dal direttivo di Dietro la lavagna, sottolineando come per partecipare alla serata con Pellai sia necessario iscriversi all’associazione versando, la sera stessa della conferenza, la quota associativa di 10 euro.

“Il tesseramento è per noi fondamentale in quanto ci permette di sostenere parte del costo dei nostri progetti e di esistere come associazione” concludono dal sodalizio.

La prenotazione è obbligatoria sulla piattaforma eventBrite al link:

https://albertopellai-merate.eventbrite.it