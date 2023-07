Merate, atmosfera magica al picnic al parco della Pro Loco

Oltre cento partecipanti al picnic al parco di Villa Confalonieri ieri sera, domenica

L’appello del sodalizio: “Sei partecipanti hanno portato a casa le lanterne. Chiediamo gentilmente di restituirle”

MERATE – Coperte, cuscini con qualcuno che non ha rinunciato a portarsi anche delle sedie. Grande successo ieri sera, domenica, per il picnic al parco promosso dalla Pro Loco come evento per chiudere, in compagnia e convivialità, il ciclo di appuntamenti estivi. Oltre un centinaio i partecipanti che si sono goduti la magica atmosfera del parco di villa Confalonieri, gustandosi un picnic accompagnati dalle note della fisarmonica.

A vincere il premio per il miglior allestimento da picnic, il gruppo capitanata da Cosetta Gigliotti che ha conquistato la giuria per il buon gusto e la raffinatezza delle scelte. A premiare il sindaco Massimo Panzeri che ha voluto far capolino alla serata, complimentandosi con la Pro Loco per la qualità delle iniziative proposte.

Soddisfatta e contenta per il successo dell’evento, la presidente della Pro Loco Simona Vitali lancia un appello ai partecipanti: “Sicuramente per sbaglio sei di loro hanno portato a casa le lanterne posizionate nel parco per illuminare e creare l’ambiente. Avendole noleggiate chiediamo gentilmente di restituirle contattando la Pro Loco allo 039 9901323”.