Merate, auto troppo veloci: colonnina autovelox anche in via Terzaghi

L’amministrazione comunale ha posizionato nei giorni scorsi una nuova colonnina per l’autovelox

Il sindaco: “Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di residenti preoccupati per l’eccessiva velocità delle auto in transito in via Terzaghi”

MERATE – L’obiettivo è scoraggiare gli automobilisti a schiacciare troppo il piede sul pedale dell’acceleratore, invitandoli a procedere a una velocità adeguata a una zona residenziale.

E’ stato posizionato da qualche giorno anche in via Terzaghi il rilevatore di velocità costituito dall’ormai noto e diffuso box arancione all’interno del quale è possibile inserire un autovelox e controllare così il rispetto dei limiti di velocità imposti dal codice della strada.

Dopo aver posizionato le prime colonnine arancioni in via Campi, nella zona delle scuole superiori, a Pagnano, in via Cappelletta, in via 25 aprile a Brugarolo e in via Cerri a Novate, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Massimo Panzeri, ha provveduto a dotare di speed box anche via Terzaghi, la via che, proseguendo da viale Lombardia, si connette alla Provinciale, rappresentando uno dei punti di ingresso e di uscita alla città.

“Abbiamo ricevuto parecchie segnalazioni di residenti e di famiglie che si recano in via Colombo, dove sorge il Collegio Villoresi, circa l’eccessiva velocità delle auto in transito” spiega il primo cittadino che ha dato così disposizione agli uffici per la posa del rilevatore di velocità. Prevista anche la realizzazione delle strisce stradali rumorose, note anche come rallentatori ad effetto acustico per indurre ulteriormente a controllare la velocità.

I cittadini hanno anche segnalato la pericolosità della via, sprovvista di marciapiede, per i pedoni: “Purtroppo però su questo non possiamo fare molto data la conformazione della strada, a parte il camminamento pedonale in rosso già tracciato in passato” conclude Panzeri.