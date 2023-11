Merate: fa il pieno la festa d’autunno e del cioccolato

L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco, si è tenuta nel fine settimana

Stand di artigiani del cioccolato, bancarelle, letture, raduno delle Ferrari per una festa che ha calamitato molte persone

MERATE – Successo di partecipazione della festa d’autunno e del cioccolato promossa nel fine settimana appena trascorso dalla Pro Loco. Per due giorni, sabato e domenica, il centro storico si è colorato con le bancarelle di artigiani del cioccolato e di ambulanti di altri generi alimentari e non.

La manifestazione si è aperta sabato mattina con la presenza degli stand, distribuiti lungo piazza Prinetti. Nel pomeriggio spazio alla letture animate con lo spettacolo di un trampoliere che ha percorso, in lungo e in largo, il centro.

Programma replicato domenica con la presenza, al pomeriggio, del raduno delle Ferrari con la possibilità di effettuare un giro su un bolide fiammante.

Soddisfatta dell’iniziativa la presidente della Pro Loco Simona Vitali che ha voluto ringraziare i tanti volontari che hanno dato una mano per allestire la festa.

Prossimo appuntamento ora con le iniziative di Natale promosso dal sodalizio di via Roma: il primo evento, da segnare in calendario, è fissato per il 24 novembre con l’apertura della pista di pattinaggio su ghiaccio.

GALLERIA FOTOGRAFICA (Si ringrazia per il contributo fotografico Punto Foto)