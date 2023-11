Merate, i lavori sono in ritardo: ufficio postale chiuso fino a metà dicembre

Il termine dei lavori è previsto per il 14 dicembre

L’ufficio postale di via della Rondinella è chiuso dal 4 luglio per i lavori legati al progetto Polis

MERATE – I lavori sono in ritardo: l’ufficio postale di via della Rondinella resterà chiuso fino al 14 dicembre. Lo ha comunicato con un avviso affisso fuori dal cantiere Poste Italiane, provvedendo ad aggiornare a metà dicembre la data di fine lavori.

Un ritardo dovuto alla difficoltà di reperire materiali con cui effettuare il corposo intervento di ristrutturazione dell’ufficio postale, chiuso dal 4 luglio, per adeguarlo ai criteri inerente al progetto Polis – Casa dei Servizi Digitali, già attuato nella provincia di Lecco nel Comune di Calolzio.

Il progetto, lanciato da Poste Italiane a livello nazionale, mira a rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale, superare il digital divide, sostenere il rilancio di piccole comunità e portare i servizi della pubblica amministrazione.

I lavori sarebbero dovuti terminare a inizio novembre, ma una serie di difficoltà, tra cui quella legata all’approvvigionamento del materiale, ha comportato un rinvio di un mese abbondante. Settimana scorsa il sindaco Massimo Panzeri ha effettuato un sopralluogo alla struttura per vedere di persona l’avanzamento dei lavori: “Prendiamo atto delle difficoltà del cantiere e, da buoni brianzoli, ci adatteremo anche a questa lungaggine, trovando soluzioni alternative così come fatto finora. Mi auguro che l’attesa sia ricompensata da un deciso miglioramento dei servizi”.

Un obiettivo in linea, almeno sulla carte, con la filosofia di Polis che mira non solo alla sistemazione degli uffici dal punto di vista strutturale, ma anche all’ampliamento dell’offerta con più ampi e interessanti servizi. Non solo. L’edificio di via della Rondinella è stato anche scelto per la realizzazione di nuovi spazi di co-working, uffici e ambienti di lavoro dedicati alle imprese, ai liberi professionisti e alle start-up. Questo spazio offrirà postazioni di lavoro attrezzate, sale riunione, aree dedicate ad eventi e formazione, sarà dotato di connessione a banda larga e con tutti i servizi necessari: utenze, pulizia e manutenzione.

In attesa quindi della riapertura dell’ufficio postale di via della Rondinella, i meratesi possono utilizzare lo sportello di Cernusco Lombardone, anche per il ritiro delle pensioni e della corrispondenza in giacenza, aperto da lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.