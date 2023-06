Merate: posta chiusa, sportello trasferito a Cernusco che amplia gli orari da settembre

La chiusura degli uffici è prevista dal 4 luglio

Dal 1° settembre lo sportello di Cernusco sarà aperto fino alle 19.05

MERATE – Verranno garantiti all’ufficio postale di Cernusco tutti i servizi erogati dalle Poste di via Rondinella 6 a Merate i cui spazi, come anticipato, verranno chiusi al pubblico per effettuare gli interventi di ristrutturazione e ammodernamento e migliorare così la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede, infatti, è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digital”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese, superare il digital divide, sostenere il rilancio di piccole comunità e portare i servizi della Pubblica Amministrazione.

Per garantire la continuità di tutti i servizi durante tutto il periodo dei lavori, è stato predisposto il potenziamento dell’ufficio postale di Cernusco Lombardone in Piazza Vittoria 7, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle ore 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

Dal 1° settembre l’ufficio prolungherà l’orario di apertura al pubblico fino alle ore 19.05.

Poste Italiane fa sapere che i cittadini destinatari di corrispondenza e i pacchi assenti durante la consegna potranno ritirarli presso la sede postale di Cernusco Lombardone, così come per i titolari di conti correnti e libretti postali.

A disposizione dei cittadini anche la sede di Robbiate in Via Sant’Alessandro 34, l’ufficio postale di Paderno D’Adda in Via al Ponte 4 e l’ufficio postale di Calco in Largo Pomeo 6, tutti aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45. Presso l’ufficio di Calco inoltre è disponibile anche un ATM Postamat, attivo sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni. Altri ATM Postamat fruibili 24 ore su 24 sono nei comuni di Olgiate Molgora, Lomagna e Brivio.

L’edificio di via della Rondinella 6 è inoltre uno dei 250 immobili scelto da Poste Italiane nell’ambito del progetto POLIS per la realizzazione di nuovi spazi di co-working, uffici e ambienti di lavoro dedicati alle imprese, ai liberi professionisti e alle start-up. Questo spazio offrirà postazioni di lavoro attrezzate, sale riunione, aree dedicate ad eventi e formazione, sarà dotato di connessione a banda larga e con tutti i servizi necessari: utenze, pulizia e manutenzione. Un’opportunità quindi per le imprese ed i professionisti; per i giovani e le start up e per la comunità locale che potrà fruire di uno spazio interconnesso ad una rete digitalizzata.