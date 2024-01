Merate, riserva di Sartirana: 98mila euro per acquisti di aree e manutenzioni

Predisposta l’acquisizione di due nuove aree della riserva di Sartirana che entreranno a far parte del patrimonio comunale

Previsti interventi di manutenzione straordinaria con riferimento alle alberature, ai fossi di scolo, ai nuovi ponticelli e alla siepe filtro

MERATE – Due aree acquisite e diversi interventi di manutenzione straordinari programmati per rendere più in ordine e fruibile la riserva del lago di Sartirana.

L’amministrazione comunale ha approvato il progetto, redatto dal responsabile del settore Ecologia Tommaso Mandelli, relativo all’acquisizione di nuove aree della riserva lacustre, fondamentali per poter dare vita a un corposo intervento di manutenzione. Si tratta di un terreno incolto di 520 metri quadri, ceduto gratuitamente dal privato e di un seminativo arborato di 4.735mq, venduto a valore agricolo medio, che entreranno così a far parte del patrimonio comunale.

Gli interventi di manutenzione straordinaria variano dalla messa in sicurezza alla rimozione delle alberature morte o ammalorate lungo tutto il sentiero pedonale alla pulizia e risagomatura dei canali di scolo che portano l’acqua piovana al lago passando dal rifacimento dei ponticelli in legno lungo il sentiero pedonale per agevolare il deflusso delle acque fino all’mplementazione della siepe filtro posata lungo il sentiero pedonale.

Nel dettaglio si metterà mano a 19 situazioni critiche (piante singole o ceppaie) per un totale di 27 piante dislocate lungo il sentiero pedonale. Come da piano di gestione, il tronco, dove possibile, una volta messo in sicurezza, sarà lasciato per mantenere la necromassa; il restante materiale verrà asportato e avviato a smaltimento.

Per quanto riguarda i fossi di scolo sono stati individuati 21 canali su cui intervenire con lunghezze variabili da pochi metri fino ad alcune decine di metri.

Tutti gli interventi in programma prevedono l’utilizzo di materiali coerenti con il contesto, tali da non snaturare le peculiarità paesaggistiche dell’area entro il quale l’intervento si inserisce.

I lavori avranno un costo di 98mila euro e dovranno essere realizzati in una cinquantina di giorni.