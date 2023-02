Merate, scuole: ecco l’ordinanza di divieto di accesso in via Dei Lodovichi

Il provvedimento viabilistico diventerà operativo dal 1° marzo: stop alle auto dalle 12.45 alle 13.30

Previsto anche il divieto di sosta in via Dei Lodovichi (lato che scende al liceo Agnesi)

MERATE – Stop alle auto in via Dei Lodovichi dalle 12.45 alle 13.30 durante il periodo scolastico. Diventerà operativa dal 1° marzo l’ordinanza, firmata dal responsabile della Polizia locale, il comandante Davide Mondella, relativa alla nuova disciplina della viabilità nel comparto fuori dalle scuole superiori meratesi.

Il provvedimento arriva dopo l’incontro tenuto il 14 gennaio tra il sindaco Massimo Panzeri, la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hoffman, i dirigenti scolastici Manuela Campeggi (Viganò) e Sabrina Scola (liceo Agnesi) e i comitati genitori volto a mettere a fuoco gli interventi da calendarizzare per aumentare la sicurezza di una zona dove ogni giorno transitano più di duemila studenti.

“In quel faccia a faccia era emersa la necessità di potenziare la sicurezza dei pedoni, predisponendo poi interventi da effettuare anche nel medio e lungo periodo” ricapitola il sindaco. Così, dopo aver provveduto all’ampliamento del passaggio pedonale, dipinto di rosso e delimitato con appositi archetti, l’amministrazione comunale ha provveduto all’emanazione dell’ordinanza in cui viene anche prevista l’istituzione del senso unico di circolazione e del divieto di sosta con rimozione forzata, al di fuori degli spazi contrassegnati lungo via dei Lodovichi. Il provvedimento riguarda, così come il divieto di circolazione dalle 12.45 alle 13.30, la parte della via che dalla rotonda su via De Gasperi scende verso il liceo Agnesi.