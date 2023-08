Mobilità dolce: è realtà la nuova ciclabile tra Robbiate e Merate

Realizzato anche un passaggio pedonale protetto lungo la Sp 54

Due i tratti di ciclabile previsti in modo da collegare a Robbiate e al centro commerciale

MERATE – La ciclopedonale di via Bergamo è realtà. E’ ormai aperto al transito da diversi giorni il nuovo collegamento riservato alle due ruote e ai pedoni ricavato ai margini della Sp 54. Due i tratti realizzati in modo da dare continuità al percorso dal confine con il Comune limitrofo di Robbiate fino alla zona commerciale.

Un intervento atteso da anni: della realizzazione della ciclopista si era iniziato a parlare nella precedente amministrazione comunale guidata dall’allora sindaco Andrea Massironi quando era stato deliberato l’ampliamento della sede di Casa Amica e si era proceduto con una prima acquisizione dei terreni.

Dopo molte lungaggini e inghippi burocratici, alla fine del 2022 l’area era diventata finalmente oggetto di cantiere, iniziando a trasformare il progetto in realtà. “Mancano solo alcuni dettagli al completamento dell’intervento” commenta soddisfatto il sindaco Massimo Panzeri, delegato anche ai Lavori Pubblici. “La pista ciclopedonale è però già utilizzabile e utilizzata da ciclisti e pedoni. Confidiamo con questi lavori di di aver migliorato anche l’accessibilità ai vicini istituti scolastici superiori e alle aziende della zona”.

Lungo la ciclabile è stato creato anche un passaggio pedonale protetto per raggiungere le numerose attività situate sul lato opposto garantendo così un attraversamento in sicurezza, prima mancante.

L’intervento, del costo di poco più di 200mila euro, è stato finanziato con fondi propri del Comune un piccolo contributo derivante dalla partecipazione dell’amministrazione comunale al bando per i distretti del commercio.

“L’obiettivo ora è quello di riuscire ad andare avanti proseguendo con la ciclopedonale fino alla frazione di Brugarolo” puntualizza Panzeri. L’idea è quindi quella di proseguire sulla Sp 54 almeno fino alla rotatoria di intersezione con via Turati.