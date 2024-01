Montevecchia, Polizia locale: in servizio il nuovo agente

Da qualche settimana ha preso servizio a Montevecchia l’agente Michele Antinoro

Affiancherà la Soprintendente Sara Fumagalli nelle attività della Polizia locale

MONTEVECCHIA – Un nuovo agente è entrato a far parte, da qualche settimana, della Polizia locale di Montevecchia. Si tratta di Michele Antinoro, che dallo scorso 16 dicembre affianca la sovraintendente Sara Fumagalli nello svolgimento delle attività di Polizia Locale.

Originario della provincia di Caltanissetta, Antinoro è alla sua prima esperienza in divisa, avendo lavorato finora nell’azienda edile di famiglia in Sicilia. L’arrivo a Montevecchia ha fatto seguito alla partecipazione al concorso pubblico, indetto dall’amministrazione comunale per implementare la pianta organica e assicurare la presenza di un vigile a tempo pieno per 36 ore alla settimana.

Nei suoi primi giorni di servizio, Antinoro si è confrontato subito con la nuova viabilità introdotta in via Belvedere, la strada che sale in alta collina, disciplinata a senso unico alternato in attesa degli esiti delle verifiche sulla stabilità del terreno e della sede stradale, con particolar riferimento al tratto di strada realizzato con l’ampliamento della carreggiata.