Monticello: infiltrazioni alla scuola media, studenti trasferiti a Missaglia

Per gli studenti delle scuole medie di Monticello, le lezioni riprenderanno mercoledì a Missaglia

Hofmann: “La priorità in questo momento è velocizzare il più possibile l’esecuzione e termine dei lavori”

MONTICELLO – Infiltrazioni alla scuola: gli studenti delle medie Casati di Monticello dovranno frequentare le lezioni a Missaglia. E’ questa la decisione a cui è arrivata l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Alessandra Hoffman a seguito dei problemi di allagamento registrati nel plesso di Torrevilla a seguito delle forti piogge dei giorni scorsi.

In particolar modo, venerdì mattina, al momento di entrare a scuola, gli studenti erano stati spostati in palestra perché molte aule del plesso erano inagibili perché allagate.

Dopo aver valutato attentamente la situazione di concerto con l’ufficio tecnico, l’amministrazione comunale ha optato per la scelta di trasferire gli studenti a Missaglia per alcune settimane dando così la possibilità alla ditta che sta eseguendo i lavori a scuola, che riguardano proprio la copertura del tetto, di ultimare il più velocemente possibile l’intervento.

Il trasferimento avverrà da mercoledì: lunedì e martedì non verranno svolte le lezioni. Un disagio per studenti e genitori di cui l’amministrazione comunale è consapevole tanto da voler ringraziare le famiglie per la collaborazione mostrata.

“La priorità in questo momento è velocizzare il più possibile l’esecuzione e termine dei lavori, poiché in caso di forte maltempo potrebbe ricrearsi la medesima situazione, ed al contempo garantire continuità didattica” ha ribadito la prima cittadina in una lettera inviata alle famiglie, in cui è stato anche spiegato di aver preferito trovare una soluzione che permettesse la didattica in presenza.

“Le lezioni riprenderanno mercoledì 20 settembre, è necessaria una sospensione per i giorni di lunedì e martedì al fine di provvedere all’espletamento delle procedure amministrative, all’allestimento delle aule, all’organizzazione degli spazi, alla definizione delle procedure interne e delle disposizioni relative al servizio di prevenzione e protezione”.

Hofmann conclude: “Siamo consapevoli del disagio per le famiglie nel dover organizzare i due giorni di sospensione, vi siamo grati per la collaborazione che state dimostrando”.