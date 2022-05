Olgiate, alla primaria il test in bici per ottenere il patentino

Alle lezioni teoriche è seguita venerdì la prova pratica con un mini percorso da effettuare in bicicletta

Venerdì i bambini di quinta riceveranno il patentino direttamente dalle mani del sindaco Bernocco

OLGIATE – In classe hanno imparato le nozioni base di educazione stradale e venerdì pomeriggio si sono cimentati in un breve percorso in bicicletta per mostrare di aver appreso le regole e i corretti comportamenti da tenere lungo la strada.

Si concluderà venerdì prossimo con la consegna dei patentini, alla presenza del sindaco Giovanni Bernocco, il corso di educazione stradale promosso alla scuola primaria Manzoni. Protagonisti gli alunni delle due classi quinte che hanno potuto contare sulla presenza di una docente d’eccezione ovvero l’ex vigilessa Sara Fumagalli, ora in servizio a Montevecchia come Sovrintendente di Polizia locale.

In “prestito” a Olgiate grazie a un’iniziativa messa in campo grazie al comitato genitori, Fumagalli ha seguito uno alla volta gli alunni nel percorso lungo viale Sommi Picenardi, appositamente chiuso al traffico, insieme al collega Luigi Talarico (presente anche in qualità di supervisore e giudice della prova) per permettere lo svolgimento dell’esercitazione in tutta sicurezza.

Presente anche, oltre agli insegnanti delle due classi coinvolte, anche Simone Sala, direttore sportivo di secondo livello di “Alba Orobia Bike”.