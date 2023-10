Osnago, il 14 “Oganòs. Appunti (e approdi) di un viaggio straordinario”

Una serata per parlare e fare un bilancio del progetto Oganòs, che ha coinvolto l’intera Osnago

OSNAGO – Il video sullo spettacolo, le testimonianze dei protagonisti e anche una riflessione sull’attualità di Calvino a 100 anni dalla nascita. E’ questo il menù della serata in programma sabato 14 ottobre alle 21 in sala Pertini per tracciare un bilancio del progetto “Oganòs”, presentato alla cittadinanza un anno fa e diventato, il 27 maggio scorso, uno spettacolo che ha emozionato e colpito mettendo in mostra il volto di una comunità, quella di Osnago, in continua evoluzione.

Oltre alla visione del video realizzato da Bruno Zanzottera, l’autore Gian Luca Favetto e il regista Filippo Ughi parleranno di comune raccontarsi costruisce una comunità. Dopodiché la scrittrice Elena Rausa spiegherà perché Italo Calvino ci parla ancora.

La serata, aperta a tutti, sarà trasmesa in diretta streaming sui canali Facebook e Youtube del Comune di Osnago.