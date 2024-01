Parco del Curone: “Per…Corsi di educazione ambientale” per gli insegnanti

L’iniziativa è riservata agli insegnanti della scuola primaria e della secondaria di primo grado

Undici appuntamenti previsti tra laboratori, incontri a tema ed escursioni

MONTEVECCHIA – “Per…Corsi di educazione ambientale”: s’intitola così la proposta di formazione riservata agli insegnanti della scuola primaria e della secondaria di primo grado lanciata dal Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone.

L’iniziativa si struttura in diversi momenti formativi: dai laboratori alle escursioni passando per gli incontri tematici per fare il punto e informare su molteplici aspetti che hanno a che fare con l’educazione ambientale.

Le iscrizioni si chiuderanno lunedì prossimo, 15 gennaio: la quota di partecipazione è di 50 euro a parziale copertura delle spese, da versare una sola volta e prima dell’inizio del corso. Per iscriversi è necessario compilare il modulo presente al seguente link: https://forms.gle/RrF5o2EzjaJ3vQ148

E’ possibile partecipare a tutte le proposte contenute nel programma e modificare le proprie preferenze anche a corso avviato.

Il corso verrà attivato al raggiungimento dei 15 iscritti.

Gli incontri sono previsti il venerdì sera oppure durante il fine settimana secondo questa scaletta: