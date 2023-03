Parco del Curone: tornano le chiusure delle strade di accesso

Le limitazioni al transito saranno in vigore da domani, 1° aprile, nei fine settimana

L’obiettivo è rendere sostenibile e leggera la fruizione nelle aree più sensibili del territorio

MONTEVECCHIA – Da domani, sabato 1° aprile, tornano le chiusure delle strade di accesso al cuore del parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone.

Un provvedimento preso in continuità con quanto promosso da alcuni anni a questa parte nel periodo primaverile e autunnale al fine di contenere le criticità dovute al forte traffico veicolare registrato all’interno del polmone verde brianzolo. Una scelta, quella presa dall’ente con sede a Cascina Butto, condivisa dai Comuni (che hanno emesso non solo ordinanze ad hoc, ma coordinato il servizio di controllo e pattugliamento tramite apposite convenzioni di polizia locale), che riguarderà diverse zone.

In particolar modo la Valle del Curone (con riferimento alle zone di Bagaggera, Fornace e le Galbusere all’interno del Comune di La Valletta Brianza il sabato dalle 14 alle 17, domenica e festivi dalle 9 alle 17), la località Bernaga (Comune di La Valletta Brianza – domenica e festivi dalle 9 alle 17), la località Lissolo (La Valletta Brianza – domenica e festivi dalle 9 alle 17) e il nucleo di Beolco e la Frazione Mondonico (Olgiate Molgora – domenica e festivi dalle 9 alle 17).

L’obiettivo è quello di rendere sostenibile e leggera la fruizione nelle aree più sensibili del territorio, incentivando la percorrenza, a piedi, dei percorsi.

Il Montevecchia pass

Da ricordare inoltre che da sabato 4 marzo, per accedere a Montevecchia alta (Alta Collina) il sabato dalle 14 alle 18 e domenica e festivi 10 -12 e 14 -18 è necessario munirsi di MontevecchiaPass. Sempre dalla stessa data, solo per la domenica e i festivi, è attivo un servizio di navetta. Per maggiori informazioni, è possibile consultare la pagina di ProMontevecchia.