Retesalute, Luca Rigamonti direttore generale: contratto rinnovato fino al 2024

L’incarico del direttore generale era in scadenza a novembre 2023

Un rinnovo, quello concesso a Rigamonti, che va nella direzione del rilancio dell’azienda speciale Retesalute

MERATE – Rinnovato fino a fine 2024 il contratto di lavoro di Luca Rigamonti, direttore generale di Retesalute in servizio dall’ottobre del 2022. Il consiglio di amministrazione ha infatti deliberato la prosecuzione del rapporto di lavoro, in scadenza il 20 novembre. Una scelta presa, come evidenziato nella nota diffusa alla stampa dal Cda, con “grande soddisfazione”, sottolineando anche il gradimento riscosso tra i Comuni soci per il cambio di passo registrato negli ultimi mesi, con la nuova gestione aziendale subentrata dopo la procedura di messa in liquidazione in continuità dell’azienda speciale, gravata da un imponente buco di bilancio.

Un plauso condiviso anche dal presidente Antonio Colombo, che, a nome di tutto il Consiglio di amministrazione, ha voluto esprimere “il grande apprezzamento per il lavoro svolto in questi mesi dal direttore generale e da tutti i dipendenti dell’azienda”. Non solo. Colombo ha anche rimarcato come la qualità e la professionalità del lavoro di tutte le componenti di Retesalute stia consentendo l’avvio di un rilancio completo dell’Azienda, tale da porre, in tempi medi, solide basi per un futuro ampliamento dei servizi erogati dalla stessa.

Una prospettiva a cui guarda anche il confermato direttore generale Rigamonti che, pur parlando di un rinnovo dall’“orizzonte temporale breve se rapportato alla complessità della struttura e alla delicatezza dei servizi offerti”, vede in questo la possibilità di “continuare a lavorare in questa realtà, nella quale ho trovato delle persone valide e professionalmente preparate, in sintonia con il Consiglio di Amministrazione e con l’obiettivo di cercare di soddisfare al meglio le richieste dei cittadini dei Comuni soci nell’ambito sociale”.