Treni, comitato pendolari e sindaci insieme contro i disservizi ferroviari

Assemblea pubblica giovedì 12 dicembre a Osnago

L’incontro, a cui sono stati invitati tutti i referenti del trasporto pubblico locale, vuole sottolineare quanto pesano ritardi cancellazioni nella vita quotidiana di ogni pendolare

OSNAGO – L’invito è esteso a tutti. Da Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, all’assessore Claudia Maria Terzi, passando per l’amministratore delegato di Trenord Marco Piuri e il direttore di Rfi Lombardia Luca Cavacchioli senza dimenticare Angelo Colzani, dell’agenzia Tpl Lecco- Como- Varese, Giandomenico Auricchio di Unioncamere Lombardia e i consiglieri regionali Antonello Formenti, Mauro Piazza e Raffaele Straniero. E’ in programma giovedì 12 dicembre alle 21 nella sala civica Pertini l’assemblea pubblica “Caro treno… ma quanto mi costi!”.

L’incontro è promosso dalle Conferenze dei sindaci di Meratese e Casatese e dal Comitato pendolari del Meratese, impegnato ogni giorno nella battaglia per avere un servizio ferroviario puntuale ed efficiente. La serata vuole infatti sottolineare quanto pesano i disagi, i ritardi e le cancellazioni nella vita quotidiana di ogni pendolare e nel sistema Lombardia nel suo complesso.

Un’analoga iniziativa si era svolta dieci mesi fa a Calco: dopo , in cui era stata anche presentata la simpatica sciarpa dei pendolari (fatta a maglia con rettangoli rossi a indicare i mesi – quasi tutti) in cui la linea Milano- Carnate – Lecco aveva guadagnato il bonus per i ritardi) i sindaci avevano ottenuto un incontro in Regione per parlare della questione.