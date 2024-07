“Mountain Bike Adventure”, a Bevera di Sirtori un evento per giovani appassionati

Previsto per il pomeriggio di sabato 27 luglio un evento di mountain bike per giovani tra i 6 e 14 anni

“Sfide emozionanti con ostacoli naturali, garantendo divertimento e apprendimento”

BEVERA DI SIRTORI – Per i giovani appassionati di mountan bike si preannuncia un sabato adrenalinico quello del 27 luglio. È infatti previsto per questa data “Mountain Bike Adventure“, l’evento per ragazzi dai 6 ai 14 anni che desiderano scoprire e

migliorare le tecniche di guida del fuoristrada.

L’evento si terrà il pomeriggio del 27 luglio dalle 15:00 alle 18:00, presso il negozio Df Sport Specialist in via delle Industrie, 17 a Bevera di Sirtori (LC).

Le bici completeranno un percorso sterrato immerso nella natura nel boschetto adiacente al negozio. Per garantire la massima sicurezza e un apprendimento di qualità i ragazzi saranno guidati da Alberto Rossettini e Gianluigi Maggioni, maestri federali di MTB. Il pomeriggio verrà diviso in due turni per gestire al meglio il flusso di persone: il primo turno dalle 15.00 alle 16.30, il secondo dalle 16.30 alle 18.00.

Il quota di partecipazione, che prevede assicurazione e ristoro, nonchè il kit “Sicuri in Sella” e gadget Sport Specialist, è di 10 euro.

I ragazzi, sia prinicipianti che esperti, che desiderano partecipare sono pregati di presentarsi almeno 20 minuti prima dell’evento con la propria mountain bike in ordine e abbigliamento adeguato alla pratica del ciclismo fuoristrada.

“Mountain Bike Adventure” fa parte del più ampio progetto “Sicuri in Sella”: un’iniziativa volta a promuovere la sicurezza e le competenze ciclistiche tra i giovani. “Sicuri in Sella” nasce con l’obiettivo di educare i giovani biker a un uso consapevole e sicuro della mountain bike, attraverso corsi pratici e teorici che coprono le principali tecniche di guida, manutenzione e sicurezza stradale.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito web www.giretto.it oppure contattare il numero 366 7291389.