Rifiuti e tariffa puntuale, distribuiti i primi kit in Brianza: a ottobre si parte in 8 comuni

Distribuiti i primi sacchi rossi della raccolta rifiuti con misurazione puntuale

La consegna a Santa Maria Hoe, nei prossimi giorni anche a La Valletta e Dolzago

SANTA MARIA HOE’ – Ha preso il via questa mattina presso il municipio di Santa Maria Hoè la distribuzione gratuita, organizzata da Silea, dei kit di sacchi rossi nei quali i cittadini dell’Unione dei Comuni della Valletta Brianza, a partire dal 1° ottobre, saranno chiamati a conferire i rifiuti indifferenziati con il nuovo sistema di raccolta a misurazione puntuale.

Circa 400 i cittadini che si sono recati al Comune, tutti in coda, con mascherine, distanziamento e misurazione della temperatura, in attesa di poter accedere ad una delle tre postazioni previste per la distribuzione. Oltre ai kit sono stati consegnati i nuovi volantini informativi di Silea per la raccolta differenziata e la misurazione puntuale, mentre a breve saranno pronti i nuovi calendari per le raccolta in vigore dal 1° ottobre.

“Sono particolarmente soddisfatto di questo avvio, – afferma Efrem Brambilla, sindaco di Santa Maria Hoè e vicepresidente dell’Unione dei Comuni della Valletta Brianza – reso possibile dalla collaborazione dei dipendenti comunali, di Silea, della Protezione civile e di RTI Econord, rappresentata dalla ditta Il Trasporto SpA. Ho registrato tra i cittadini presenti un grande interesse per questo nuovo servizio e una grande attesa di poter cominciare. Numerose anche le segnalazioni e le idee che ho potuto raccogliere da loro”.

“L’attesa per questa nuova modalità di conferimento e, di conseguenza, raccolta di rifiuti è effettivamente alta: ne è una dimostrazione la lunga fila di persone che in queste ore si sono recate presso il punto di distribuzione organizzato. Altrettanto alta è la nostra aspettativa, come amministratori in primis, ma anche come cittadini, perché si arrivi a dimostrare una sensibilità ancora maggiore verso il nostro ambiente: l’obiettivo finale che ci dobbiamo dare è proprio questo”, afferma Roberta Trabucchi, sindaco di La Valletta Brianza e presidente dell’Unione.

La distribuzione a Santa Maria Hoè proseguirà nelle mattinate di domenica 5 luglio, mercoledì 8 luglio e mercoledì 15 luglio. Il fine settimana successivo (sabato 11 luglio tutto il giorno; domenica 12 luglio la mattina) la consegna si sposterà, per i cittadini dell’Unione dei Comuni della Valletta Brianza, al municipio di La Valletta Brianza.

Martedì 7 luglio (tutto il giorno) la consegna dei Kit interesserà i cittadini del comune di Dolzago (presso la sede della Protezione Civile di via Dante 2/A).

I nuovi sacchi rossi sono dotati di codice identificativo (RFID) che collega informaticamente il sacco all’utenza e consente di conteggiarne automaticamente i conferimenti: i cittadini vi dovranno conferire i rifiuti indifferenziati. Per il conferimento di pannolini e ausili sanitari assorbenti, previa richiesta al Comune, saranno invece utilizzabili gli appositi sacchi azzurri, anch’essi dotati di codice RFID. I sacchi trasparenti, una volta avviato il nuovo servizio, non verranno più ritirati.

La raccolta con misurazione puntuale è una novità che, a partire dal 1° ottobre, sarà introdotta in sei comuni dell’Oggionese (Colle Brianza, Dolzago, Ello, La Valletta Brianza, Oggiono e Santa Maria Hoè) con l’obiettivo di accrescere ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata. Successivamente altri bacini comunali saranno coinvolti in questo progetto, attuato da Silea in collaborazione con i Comuni interessati, secondo quanto previsto e deciso nelle Linee di indirizzo approvato dall’Assemblea intercomunale dei Comuni soci di Silea.

Le informazioni riguardanti giorni e orari di distribuzione dei kit di sacchi sono disponibili sul sito Silea nella sezione “misurazione puntuale” – https://www.sileaspa.it/servizi/servizi-ai-comuni-soci/misurazione-puntuale/