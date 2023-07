Rogeno, aperta la nuova area di sosta affacciata sul lago: raddoppiati i posti auto

Raddoppiato il numero dei posti auto a disposizione

A breve in via Vittorio Emanuele II sarà aperta un’altra area di sosta

ROGENO – Nuovi parcheggi a lago a disposizione dei cittadini e di coloro che raggiungono Rogeno per usufruire dell’area affacciata sul lago di Pusiano. Nelle scorse settimane, infatti, sono terminati i lavori di realizzazione della nuova area di sosta in via Al Lago voluta dall’Amministrazione comunale. Si tratta di una trentina di nuovi posti auto, che vanno ad aggiungersi ai 36 esistenti.

“Abbiamo quasi raddoppiato il numero dei posti auto a disposizione – ha commentato il sindaco Matteo Redaelli – L’intervento è stato a costo zero per le casse comunali poiché si tratta di oneri di urbanizzazione a cura dell’azienda Gitalia Jacquard, che ringraziamo. Il nuovo parcheggio è stato realizzato con una pavimentazione drenante e a impatto zero per l’ambiente”.

Quello di via Al Lago non è l’unica nuova area di sosta a Rogeno: “A breve in via Vittorio Emanuele II, sempre nelle vicinanze dell’area a lago, sarà aperta un’altra area di sosta frutto di altri oneri di urbanizzazione. E’ anche con queste opere che cerchiamo di implementare il flusso di utenti”, ha concluso il primo cittadino.