Rogeno, incontro alla scuola primaria per la Giornata Mondiale dell’Acqua

Beretta ha spiegato l’importanza della risorsa idrica

ROGENO – In occasione della Giornata Mondiale dell’acqua, il consigliere comunale con delega all’istruzione Monica Beretta, ha fatto visita nella mattinata di venerdì 22 marzo agli alunni della scuola primaria Regina Teodolinda di Rogeno.

Beretta ha spiegato l’importanza della risorsa idrica e ha portato agli alunni in dono un limitatore di flusso per i rubinetti, ovvero lo strumento per ridurre i consumi idrici, e ha spiegato loro l’importanza di limitare l’utilizzo della preziosa risorsa. Gli alunni e le insegnanti hanno accolto con entusiasmo la proposta dell’Amministrazione comunale e hanno ringraziato il consigliere comunale per l’iniziativa.