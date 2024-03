“Sicuri in Sella”: concluso il progetto alla Scuola Primaria di Garbagnate Monastero

Il progetto è stato curato dall’Associazione bulciaghese Giretto

Grazia Mauri, referente del plesso: “preziosa opportunità per i nostri alunni e le nostre alunne”

GARBAGNATE MONASTERO – La Scuola Primaria Armado Diaz di Garbagnate Monastero ha terminato con entusiasmo il progetto educativo “Sicuri in Sella” volto a promuovere la conoscenza e il rispetto del codice della strada, migliorando la consapevolezza e l’abilità nell’utilizzo della bicicletta tra i suoi giovani studenti.

L’intervento realizzato e promosso dall’Associazione bulciaghese Giretto si propone di fornire agli alunni le basi necessarie per muoversi in bicicletta in modo sicuro ed efficace, con l’obiettivo di incoraggiare uno stile di vita attivo e sostenibile.

In collaborazione con le insegnanti e gli esperti di sicurezza stradale, il programma ha preso avvio con una serie di lezioni frontali in classe focalizzate sull’utilizzo del casco, la sicurezza personale e la manutenzione del mezzo.

Oltre 70 studenti delle classi terze, quarte e quinte sono stati invitati a condividere le proprie esperienze “ciclistiche” attraverso un confronto che ha permesso di individuare le conoscenze pregresse per procedere poi con delucidazioni e approfondimenti.

Al fine di valutare le criticità incontrate dagli studenti nel recarsi a scuola in bicicletta è stato compilato un questionario composto da otto domande. Questo strumento ha permesso di raccogliere preziose informazioni sulle loro difficoltà, permettendo così di approfondire il programma in relazione ad uno specifico contesto.

Alla lezione in aula è seguita la prova pratica tenutasi nel piazzale della scuola. Per mettere alla prova le abilità di guida, gli studenti e le studentesse, con le loro biciclette e forniti di caschetto protettivo, hanno affrontato un percorso ad ostacoli appositamente progettato e allestito dagli istruttori della federazione ciclistica Maggioni, Marchetti e Panzeri. A questa coinvolgente fase del progetto hanno partecipato in modo attivo e inclusivo tutti i bambini.

Al termine del corso, a riconoscimento dell’impegno dimostrato, gli alunni hanno ricevuto una ciclopatente personalizzata e il kit Sicuri in Sella, composto da materiali pratici e utili per utilizzare consapevolmente la bicicletta: un manuale illustrato, uno zainetto ad alta visibilità e il gioco stradale “trova la coppia”.

“Includere nell’offerta formativa scolastica la proposta dell’Associazione Giretto.it è una preziosa opportunità per i nostri alunni e le nostre alunne – ha dichiarato Grazia Mauri, referente del plesso – La bicicletta, non è solo un mezzo di trasporto, è un modo per promuovere attività fisica e uno stile di vita attivo, è mobilità lenta e rispettosa dell’ambiente. Il progetto dell’associazione Giretto.it contribuisce a diffondere la cultura della sicurezza e prepara una generazione di ciclisti consapevoli e responsabili”.

Il progetto “Sicuri in Sella” finanziato con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese rappresenta una singolare iniziativa per promuovere uno stile di vita attivo tra i giovani, oltre a contribuire alla diffusione di una cultura sulla sicurezza stradale fin dalla più giovane età.

Nel corso del mese di marzo, anche le Scuole Primarie di Viganò e Cremella aderiranno a questo progetto che rappresenta il primo passo di un impegno continuativo per educare e sensibilizzare i giovani ad uno stile di vita sano e sostenibile.