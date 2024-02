Confermata la convenzione tra Comune di Valmadrera e Amici di Parè

Obiettivo: mantenere la cura del Parco urbano e della Casetta del Sorriso

Un contributo di 5.500 euro annui per il prossimo triennio

VALMADRERA – La Giunta comunale di Valmadrera ha confermato la collaborazione con l’Associazione Amici di Parè per gli interventi di manutenzione ordinaria dell’area del “Parco urbano” e della “Casetta del Sorriso” a Parè, nell’ambito della Convenzione con l’Associazione, sottoscritta nel 2020.

L’amministrazione, a fronte della preziosa attività non solo di manutenzione, ma anche di presidio dell’area svolta dagli Amici di Parè, riconosce all’Associazione un contributo che, con la citata delibera, è stato rimodulato in 5.500 euro annui per il prossimo triennio (2024-2025-2026), come previsto dalla stessa Convenzione.

Le principali attività svolte dall’Associazione sono: taglio e raccolta erba sfalciata nell’area assegnata (10 tagli previsti all’anno), controllo del funzionamento dell’impianto di irrigazione esistente e segnalazione di malfunzionamento, controllo del funzionamento in sicurezza dei giochi presenti nell’area assegnata e segnalazione dell’eventuale malfunzionamento, pulizia dell’area assegnata dai rifiuti, custodia e sorveglianza dell’area assegnata.