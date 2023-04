Croce Rossa Valmadrera. Nuova serata informativa sul corso di maggio

Dato l’interessamento ricevuto, organizzato un altro momento conoscitivo per gli aspiranti volontari

Appuntamento nella sede di via Roma mercoledì 26 aprile, alle ore 20.30

VALMADRERA – Dopo il successo della serata informativa organizzata settimana scorsa e dedicata al nuovo corso di Croce Rossa Valmadrera in partenza a maggio, l’associazione ha deciso di organizzare per gli aspiranti volontari un secondo incontro mercoledì 26 aprile nella sede di via Roma, alle ore 20.30.

La partecipazione al corso è aperta a chiunque, dai 14 ai 65 anni, desideroso di dare una mano a promuovere e sviluppare le attività della Croce Rossa, fatta non solo di servizi emergenziali, ma anche di trasporto infermi, attività socio-assistenziali, corsi di formazione alla popolazione, diffusione delle tecniche di rianimazione e disostruzione, oltre che assistenza sulle piste da sci o in ambiente acquatico.

Viste le numerose iniziative sarà facile per ciascuno trovare una mansione adatta alle proprie preferenze. In poche settimane sarà possibile diventare volontari e cominciare a partecipare gradualmente e in modo attivo in molteplici realtà.

Alla serata di mercoledì prossimo i partecipanti potranno approfondire le modalità del corso e avere tutti i dettagli necessari. I volontari saranno a disposizione per rispondere a tutte le domande e farvi conoscere la grande famiglia Croce Rossa.

Per partecipare alla serata è necessario iscriversi, mandando una mail a cefra@crivalmadrera.it o attraverso il portale internet CRI all’indirizzo gaia.cri.it.