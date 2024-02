Presentato il nuovo album della Polisportiva Valmadrera

L’album è stato realizzato da Andrea Binda e Antonio Monti

La presentazione sabato mattina nel salone dell’Oratorio

VALMADRERA – Sabato mattina il salone dell’Oratorio di Valmadrera è stato pieno di persone per la presentazione del nuovo album di figurine della Polisportiva. Un’iniziativa che ha riscosso grande successo, con tanti presenti curiosi di sfogliare le pagine e rivivere i momenti più belli della società.

L’album, che conta oltre 700 foto, è stato realizzato da Andrea Binda e Antonio Monti e raccoglie le immagini di atleti, squadre, allenatori e dirigenti che hanno fatto la storia della Polisportiva.

Il presidente De Pellegrin ha dato il via alla presentazione, ricordando i diversi appuntamenti previsti nel periodo di maggio per il 50esimo della società. Ha ringraziato Andrea Binda e Antonio Monti per la realizzazione dell’album e naturalmente i dirigenti, gli allenatori e gli sponsor.

A seguire sono intervenuti il Sindaco Antonio Rusconi che, come fondatore della società, ha ricordato la figura di Don Eugenio e quel maggio 1974 della fondazione. Ha ringraziato Beppe Canali, due volte presidente e ora tesoriere, una vita in arancione e Rinaldo Fumagalli, giocatore, capitano e ora dirigente.

E’ possibile richiedere l’album direttamente al Presidente De Pellegrin o ai diversi allenatori.