Valmadrera, inaugurata l’area camper in località Parè

Taglio del nastro sabato alla presenza del sindaco di Valmadrera, Camper Club Lecco e gli storici camperisti Ursula e Udo Schramm

VALMADRERA – Inaugurata l’area Camper in località a Parè a Valmadrera. Il taglio del nastro è avvenuto ieri, sabato. Nonostante il tempo inclemente, tante persone e appassionati di camper hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione dell’area.

Il nastro è stato affidato al sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi, a Gianmario Brambilla del Camper Club Lecco presente con numerosi esponenti e da Ursula e Udo Schramm, camperisti storici e Ursula presidente del Comitato Gemellaggi di Weissenhorn.

Presenti oltre al sindaco Rusconi, gli assessori Raffaella Brioni, Rita Bosisio e Cesare Colombo, i consiglieri Guido Villa e Alessandro Leidi, oltre a numerosi amici che hanno visitato Weissenhorn.

Il sindaco, nel suo intervento, ha sottolineato come “il passaggio più importante sia la convenzione per cui per trent’ anni tutta quest’ area è assegnata al Comune di Valmadrera: oggi si inaugurano i primi posti dell’area camper, al termine dei lavori dell’impianto di potabilizzazione, si dovrà decidere se destinare il resto dell’area a 45 parcheggi auto o in parte a nuovi posti camper”.

Il Presidente del Camper Club Lecco ha poi premiato gli amici di Weissenhorn e il sindaco Rusconi.