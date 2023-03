Valmadrera ‘spinge’ sul riuso dei beni con un Protocollo d’Intesa

Coinvolti Silea, Centro Farmaceutico Missionario e Comuni del circondario

Tra gli obiettivi valorizzare e promuovere il Centro del Riuso, andando a contrastare e superare la cultura dell’usa e getta

VALMADRERA – Approvato nell’ultima Giunta Comunale a Valmadrera lo schema di Protocollo d’Intesa funzionale a costituire un sistema di rapporti per promuovere e diffondere a livello locale le ‘buone pratiche’ finalizzate alla riduzione della produzione di rifiuti, attraverso il riutilizzo di prodotti usati. Coinvolti SILEA, che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti per tutti i comuni soci, il Centro Farmaceutico Missionario, che gestisce il Centro del Riuso, i comuni di Malgrate, Civate, Valmadrera e Mandello del Lario (limitatamente alla frazione del Moregallo), che fanno riferimento al Centro di Raccolta del territorio di Valmadrera.

In particolare, si intende valorizzare e promuovere le finalità del Centro del Riuso, che mirano a contrastare e superare la cultura dell’’usa e getta’, sostenere la diffusione di una cultura del riuso dei beni, promuovere il reimpiego ed il riutilizzo dei beni usati, realizzare una struttura di sostegno a fasce sensibili di popolazione, promuovere l’occupazione di soggetti a fascia debole.

I Comuni si impegnano a sostenere la spesa dei rifiuti conferiti presso il Centro di Raccolta per conto del Centro Farmaceutico e a pubblicizzare anche attraverso il settore Servizi Sociali l’attività del Centro, in particolare verso le fasce più deboli. Il Centro Farmaceutico, fra la altre attività, si impegna a massimizzare il riutilizzo dei prodotti conferiti dagli utenti e a promuovere la sensibilizzazione al riuso, in collaborazione con Silea. Inoltre, in via sperimentale, garantirà la presenza di due volontari all’esterno del Centro di Raccolta intercomunale il sabato mattina al fine di sensibilizzare sulla possibilità di riutilizzo dei materiali conferiti, provvedendo nel caso al trasporto degli stessi al Centro del Riuso. Silea si impegna a prelevare dal Centro del Riuso e a conferire presso il Centro di Raccolta i beni che non possono essere riusati e che sono da considerarsi rifiuti urbani.

Il protocollo è in corso di approvazione da parte delle Giunte dei comuni coinvolti e verrà firmato il 28 marzo. Avrà la durata di due anni, ritenuto il tempo minimo necessario per consentire di valutare i risultati della gestione del Centro del Riuso, e potrà essere prorogato in funzione degli obiettivi raggiunti.