Valmadrera. Tutto esaurito per il tradizionale concerto di Sant’Antonio

Il concerto si è svolto domenica presso il cinema teatro Artesfera

Apprezzata l’esibizione del Corpo Musicale Santa Cecilia

VALMADRERA – Alla fine del tradizionale momento dell’offerta della cera, alle 16.30 di domenica 14 gennaio, si è svolto presso un Cinema Teatro Artesfera, prenotato e esaurito da giorni, il tradizionale Concerto di Sant’ Antonio da parte del Corpo Musicale Santa Cecilia, preceduto da un’ applaudita esibìzione degli “ junior” , gli allievi della scuola. Presenti tra gli altri, il sindaco Rusconi con gli assessori Butti, Bosisio e Colombo e il parroco don Isidoro Crepaldi.



Diretto dal bravo maestro Armando Saldarini e con la brillante presentazione di Massimiliano Colombo, il concerto ha avuto grande successo con ripetuti bis. Nei discorsi, il presidente della Banda, Massimo Erroi, ha ringraziato per la collaborazione l’ Amministrazione Comunale, il maestro e tutti i musicisti e ha premiato un pezzo della storia del Corpo Musicale, Santino Vassena, 60 anni di musica a Valmadrera.



Il sindaco di Valmadrera, Antonio Rusconi, ha evidenziato la bravura del gruppo e i tantissimi giovani che ne stanno costruendo il futuro e è salito a salutare sul palco il signor Almerino Moretto, che aveva suonato nella Banda di Valmadrera nel 1953 per alcuni anni, lui, arrivato a Valmadrera dopo l’ alluvione del Polesine. “La Banda di Valmadrera ha oltre 100 anni ed è, anche per queste cose un pezzo di storia della comunità di Valmadrera” ha concluso.