Ballabio. Dopo lo smottamento di settembre, riaperta via Corniola

Realizzato tracciato provvisorio ‘a monte’ della strada, accessibile con autorizzazione

Una soluzione provvisoria, in attesa del percorso definitivo

BALLABIO – Revocata parzialmente l’ordinanza di chiusura totale di via Corniola a Ballabio, disposta il 27 settembre a seguito di uno smottamento causato da un autoarticolato.

L’Ufficio Tecnico Comunale, guidato dall’arch. Virginia Tentori, ha reso possibile la realizzazione di un tracciato provvisorio realizzato ‘a monte’ della strada in modo da scongiurare ogni possibile rischio per la sicurezza dei veicoli. Trattandosi di una pista momentanea, in attesa di terminare le indagini penetrometriche e del conseguente studio ingegneristico per il tracciato definitivo, l’accesso sarà consentito solo previa autorizzazione.

Le domande per le autorizzazioni, debitamente motivate, potranno essere rilasciate dall’Ufficio di Polizia Locale guidato dal dott. Marco Maggio.

“Desidero ringraziare tutti i proprietari dei terreni a monte della strada – dichiara il sindaco Giovanni Bruno Bussola – che hanno accettato l’invito dell’Amministrazione a una cessione in via bonaria per permettere una rapida riapertura, dimostrando grande senso civico”.