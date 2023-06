Ballabio: prolungato l’Oratorio Estivo grazie alla collaborazione tra Comune e Parrocchia

Due settimane in più per l’Oratorio Estivo

“Aiuto concreto a molte famiglie di Ballabio”

BALLABIO – In una recente novità, l’Amministrazione Comunale e l’Unità Pastorale di Ballabio hanno firmato un accordo per estendere l’Oratorio Estivo per altre due settimane. Il calendario attuale, inizialmente previsto per concludersi il 14 luglio, sarà ora prolungato grazie alla collaborazione e alle numerose richieste pervenute dalle famiglie.

Riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dall’Oratorio nello sviluppo socio-educativo dei giovani e la sua importanza nel sostenere i genitori nel trovare un equilibrio tra lavoro e famiglia, l’Amministrazione Comunale si è impegnata a fornire un contributo economico alla Parrocchia.

“Desideriamo esprimere la nostra gratitudine al parroco Don Benvenuto e alla responsabile Irene Manzoni“, hanno commentato il sindaco Giovanni Bruno Bussola e l’assessore all’Istruzione Pinuccia Lombardini. “Hanno accolto prontamente la nostra proposta di collaborazione e si sono adoperati per realizzare questo accordo. Queste due settimane aggiuntive dell’Oratorio Estivo e delle relative attività forniranno senza dubbio un aiuto concreto a molte famiglie di Ballabio. Crediamo fermamente che la sinergia tra l’Amministrazione Locale e la Comunità Parrocchiale sia la vera essenza di una comunità, e consideriamo questo accordo come l’inizio di molte future collaborazioni”.

L’Oratorio Estivo da lungo tempo rappresenta un istituto molto apprezzato a Ballabio, offrendo ai bambini e ai ragazzi un ambiente sicuro e stimolante durante i mesi estivi. Il programma propone una serie di attività educative e ricreative che contribuiscono alla crescita personale e allo sviluppo sociale dei partecipanti. Prolungando l’Oratorio di due settimane aggiuntive, il Comune e la Parrocchia dimostrano il loro impegno verso questa importante iniziativa.