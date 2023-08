Barzio. L’estate non ferma i lavori pubblici: gli interventi terminati e in corso

Palazzetto dello Sport, ex Municipio, uffici comunali e biblioteca efficientati

Il sindaco: “Potremo già avviare la comunità energetica di Barzio. Riguardo ai nuovi bandi potranno esserci sorprese”

BARZIO – E’ estate ma a Barzio i lavori pubblici non vanno in vacanza: svariati interventi, in corso o terminati, si stanno susseguendo in paese.

Lungo la strada acciottolata che dal paese sale verso la frazione di Concenedo è stata appaltata la sostituzione della staccionata in legno che delimita la carreggiata dell’apprezzato percorso nel bosco. La nuova barriera sarà realizzata in legno di castagno, materiale resistente e duraturo, e renderà ancora più bella e sicura la passeggiata nella natura.

Tornando in paese, invece, si sta procedendo alla sostituzione dei serramenti sull’edificio dello stabile dell’ex Municipio, mentre al Palazzetto dello Sport in località Noccoli la copertura è oggetto di un’accurata opera di verniciatura, propedeutica ai lavori di posa dell’impianto fotovoltaico.

Su entrambi gli edifici pubblici, inoltre, proseguono gli interventi di posa dei pannelli fotovoltaici per la produzione e l’accumulo di energia elettrica.

“Abbiamo deciso di procedere alla posa dei pannelli in attesa che vengano pubblicati i bandi regionali per la costituzione delle C.E.R. (Comunità energetiche rinnovabili) – spiega il sindaco Giovanni Arrigoni Battaia -. Con due impianti fotovoltaici funzionanti potremo già dare avvio alla comunità energetica di Barzio, poi sarà comunque possibile aggiungerne altri, sia pubblici che privati”.

Anche gli uffici comunali e la biblioteca saranno oggetto di un ulteriore intervento per il risparmio energetico, relativamente all’impianto di riscaldamento e distribuzione, per la riduzione delle emissioni inquinanti.

Anche il Comune non si ferma: per poter accedere a nuovi importanti bandi, fra questi il bando da 500mila euro del Ministero del Turismo per i piccoli comuni a vocazione turistica, quello da 700mila euro per i piccoli comuni e quello da 1milione di euro (bando RECAP) per l’efficientamento energetico di edifici pubblici. “Riguardo al bando per il rilancio dei piccoli comuni, non anticipiamo nulla – conclude il primo cittadino – Ma siamo sicuri che, se il progetto presentato sarà meritevole, per i barziesi e i turisti sarà una gradita sorpresa”.