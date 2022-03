Barzio punta a riqualificare il chiosco di Concenedo

Via i vecchi container per far posto a una struttura fissa in legno ecologico

Progetto da 318mila euro di cui 234mila potrebbero essere finanziati da un bando

BARZIO – Dopo aver ottenuto 40mila euro, su un totale di 58mila, per la realizzazione dell’area fitness a Concenedo, grazie al bando regionale “Sport Outdoor”, il Comune di Barzio punta a recuperare altri fondi da impiegare nella riqualificazione degli spazi ricettivi della frazione a monte del paese. Per questo motivo, in collaborazione con la società che gestisce il chiosco “Al 68” e all’Architetto Alberto Alborghetti, il comune ha partecipato al bando “FEARS – Misura 7.5.01” con il chiaro obiettivo di rinnovare la struttura, oggi costituita da due container in cui trovano spazio le attrezzature bar.

“L’intenzione è quella di sostituire l’attuale chiosco con una struttura fissa in legno ecologico – spiega il sindaco Giovanni Arrigoni Battaia – Lo studio di fattibilità è stato realizzato in collaborazione con l’architetto Alborghetti e del gestore del chiosco ed è stato redatto un progetto preliminare. Speriamo di poter ottenere un contributo anche per questo intervento, che ci auguriamo di poter effettuare contestualmente a quello per la realizzazione dell’area ‘Sky Fitness’. Proprio per poter eseguire i lavori nel migliore dei modi, prima di dare il via agli interventi per lo spazio fitness, se possibile, attenderemo l’esito di quest’ultimo bando. Non avrebbe senso iniziare e magari concludere un’opera, per poi dare subito il via a un altro intervento nella stessa area. Così facendo è possibile rimodellare completamente l’area per ottimizzare sia la nuova struttura che l’area di Sky-fitness”.

L’augurio, è quello di poter accedere a un finanziamento di 234mila su un totale di 318mila euro, l’Amministrazione comunale dovrà integrare con risorse proprie con un contributo pari a 84mila euro.

“Si tratta di un’opera importante che testimonia, ancora una volta, la nostra volontà di rilanciare l’abitato di Concenedo – sottolinea Arrigoni Battaia – Vogliamo dare una svolta alla frazione, migliorando l’area del chiosco, in modo che sia un punto di ritrovo attrattivo anche per i giovani, in ogni momento dell’anno e non solo durante la stagione estiva. Un passo alla volta, e con la collaborazione di chiunque abbia a cuore il nostro territorio e paese, faremo tutto il possibile per mantenere le nostre promesse e per migliorare il luogo in cui viviamo”.