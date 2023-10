Calcio Eccellenza. Momento nero per la Brianza Olginatese, pareggia il Calolziocorte

La Brianza Olginatese crolla 4-1 contro la Cisanese

Il Calolziocorte pareggia 1-1 contro il Castelleone, in gol Sibio

OLGINATE/CALOLZIOCORTE – Nel campionato di Eccellenza 23/24 prosegue il momento negativo della Brianza Olginatese, attualmente all’ultimo posto in classifica. Il cambio di allenatore non ha ancora sortito gli effetti sperati. Dopo l’esonero di Manuele Sorti alla guida dei bianconeri è arrivato Achille Mazzoleni.

L’undici di Olginate malgrado abbia cambiato tecnico non riesce più a trovare il piglio giusto per smuovere la classifica come racconta il direttore generale, Fabio Galbusera: “Pur avendo fatto bene nel primo tempo in cui eravamo sull’1-1, nel secondo tempo la squadra era irriconoscibile, non appena prendiamo gol andiamo nel pallone. In questo momento dati i risultati subentra la paura e non abbiamo la forza davanti per ribaltare il risultato. Comunque adesso teniamo botta e speriamo per la prossima contro il Castelleone”.

L’altra squadra lecchese impegnata nel campionato d’Eccellenza conquista un altro punto importante in casa. Il Calolziocorte pareggia 1-1 contro il Castelleone, gol di testa su calcio d’angolo di Sibio poi a dieci minuti il gol degli ospiti con Fava.

Francesco La Fauci, direttore sportivo, commenta così la gara: “Una partita in cui siamo passati avanti e abbiamo avuto delle opportunità per poterla chiudere. Però nei minuti finali siamo un po’ calati e loro hanno preso campo in una situazione fortuita hanno trovato un bel gol di testa di Fava. Avremmo potuto vincere, è mancato solo un po’ di cinismo per ottenere i tre punti, ci proviamo nella prossima contro la Soncinese”.