Calcio Eccellenza. Il Calolziocorte vince il derby contro la Brianza Olginatese

Il Calziocorte vince, 0-2, il derby lecchese di Eccellenza

I ragazzi di Perego ottengono il successo grazie alle reti di Del Re (54′) e Tamba (95′)

OLGINATE – Nel derby lecchese di Eccellenza 23/24 la formazione del Caloziocorte ha superato la squadra di casa per 2-0, in rete per i granata Del Re e Tamba. Momento difficile per la Brianza Olginatese che dopo l’unica vittoria nella prima giornata di campionato ha incassato solo sconfitte perciò la società ha deciso di troncare il rapporto con l’allenatore Manuele Sorti.

Festeggia la vittoria del derby, il direttore sportivo del Calolziocorte, Francesco La Fauci: “Siamo molto contenti, ci abbiamo messo tanto cuore durante la gara contro un avversario qualitativamente costruito per obiettivi più alti rispetto la salvezza. Abbiamo avuto diverse situazioni da rete e la vittoria è stata meritata”.

Il prossimo impegno per le due squadre lecchesi sarà domenica 15 ottobre alle 15:30, il Calolziocorte affronta in casa il Castelleone. Mentre l’undici di Olginate, attualmente senza allenatore, la Cisanese.