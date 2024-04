Calcio Eccellenza. Torna al successo la Brianza Olginatese

La Brianza Olginatese vince 2-0 col San Pellegrino: in gol Tironi e Aldegani su rigore

Perde di misura il Calolziocorte contro l’Altabrianza

CALOLZIOCORTE/OLGINATE – Dopo la pausa pasquale la Brianza Olginatese, in vista del rush finale del campionato d’Eccellenza, riparte forte raccogliendo 4 punti in due partite. I bianconeri hanno pareggiato 1-1 nel recupero contro la Trevigliese mercoledì 3 aprile e vinto oggi lo scontro diretto con il San Pellegrino per 2-0.

Inoltre, la formazione di Mazzoleni è stata l’unica a far punti nelle zone basse della classifica ciò suppone che la lotta per mantenere la categoria sarà più che mai agguerrita da qui al termine del campionato. La prossima gara sarà contro l’Altabrianza Tavernerio, una delle contendenti per la promozione diretta in Serie D.

Il direttore generale, Fabio Galbusera, è soddisfatto della prestazione odierna in cui: “Ci siamo aggiudicati un vero scontro diretto e ho visto i ragazzi giocare e gestire bene la partita. Poi, il pareggio contro rivale forte come la Trevigliese in cui c’è stato un tempo di dominio a testa ci ha rafforzato mentalmente e nel morale”.

“Da qui alla fine sarà una vera lotta e ci saranno a parte l’Altabrianza solo scontri diretti con le squadre che si stanno giocando, come noi, la salvezza. Dovremmo fare attenzione e giocare come abbiamo fatto in questa settimana con fiducia e sudarci fino all’ultimo la vittoria”.

Sull’altro fronte del lago umore opposto da parte del Calolziocorte che perde in casa dell’Altabrianza Tavernerio per 1-0, decisivo il gol di Delle Fave nella ripresa. “Un po’ di amaro in bocca rimane perché ce la siamo giocata – commenta il ds Francesco La Fauci – e abbiamo avuto anche occasioni da rete che non siamo riusciti a sfruttare”.

“Certo, ora, paghiamo i risultati non positivi del girone d’andata ma nel ritorno abbiamo fatto decisamente meglio e alcuni risultati come oggi, contro avversari del genere, possano anche starci, è un campionato in cui cambia tutto da un momento all’altro. Settimana prossima torniamo nel nostro fortino casalingo dove non abbiamo mai perso e cercheremo la vittoria”.