Calcio Eccellenza. Il Calolziocorte stende 2-0 il San Pellegrino

Il Calolziocorte s’aggiudica lo scontro salvezza col San Pellegrino

Gli amaranto con la doppietta di Sare volano ad un passo dalla salvezza

CALOLZIOCORTE/OLGINATE – Nella 28^ giornata del campionato d’Eccellenza è scesa in campo solo una delle due squadre lecchesi, infatti il match tra Brianza Olginatese e Trevigliese si disputerà il 3 aprile alle ore 19:30. Mentre, il Calolziocorte ha giocato e vinto lo scontro diretto contro il San Pellegrino grazie alle due reti di Sare, al 15′ e al 17′ del primo tempo.

Il successo odierno porta i ragazzi di Daniele Perego a quota 29 punti ed ad un passo dall’uscire dalla zona playout. Commenta il risultato odierno e l’ottimo girone di ritorno il direttore sportivo, Francesco La Fauci: “Ci siamo aggiudicati una partita fondamentale dove era importante vincere sia per dimenticare la scoppola di settimana scorsa presa fuoricasa sia perché era uno scontro diretto”.

“Oggi ha fatto una grande doppietta Sare e nella ripresa ci hanno pure annullato un gol per fuorigioco di Barillà mentre, loro hanno sbagliato un rigore calciato alto. Faccio i complimenti ai ragazzi per come hanno gestito una gara fondamentale e perché non è facile ritornare alla vittoria dopo delle sconfitte pesanti”.

“Finora nel girone di ritorno abbiamo fatto 18 punti e dobbiamo continuare così, sarà fondamentale il recupero con la Sorerinese che ci permetterebbe, vincendo, di essere matematicamente fuori dai playout. Inoltre, sono contento di quello che siamo facendo calcolando che a fine girone d’andata eravamo ultimi ad 11 punti e ci davano per spacciati. Adesso abbiamo una media punti da prime cinque, dobbiamo continuare così e fare anche qualche punto anche fuori casa al fine di mantenere la categoria perché si sta facendo qualcosa d’importante”.