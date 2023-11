Calcio Eccellenza. Un pareggio e una sconfitta per le squadre lecchesi

La Brianza Olginatese raccoglie un punto contro l’Offanenghese

Seconda sconfitta consecutiva per il Calolziocorte sul campo del Lemine Alemenno

OLGINATE – CALOLZIOCORTE – Nel 17^ turno del campionato d’Eccellenza 23/24 le squadre lecchesi impegnate raccolgono un pareggio ed una sconfitta. La Brianza Olginatese del nuovo allenatore Achille Mazzoleni coglie il terzo risultato utile consecutivo, 1-1 sul campo della Offanenghese, in rete per i bianconeri Belinghieri.

Un buon pareggio secondo il direttore generale Fabio Galbusera: “Partita sofferta nel primo tempo, nella ripresa abbiamo sicuramente fatto meglio e trovato il pareggio nel finale. Un risultato giusto per quanto espresso dalle due squadra che ci consente di smuovere un po’ la classifica nonostante siamo ancora ultimi. Però, negli ultimi posti la classifica è molto corta e ogni domenica dovremo fare il massimo per cercare di smuoverla a partire dalla nuova trasferta contro la Leon di domenica”.

Seconda sconfitta consecutiva per il Calolziocorte battuto 1-0 sul campo dei bergamaschi del Lemine Alemenno. Un po’ di amarezza nelle parole del direttore sportivo Francesco La Fauci che commenta il risultato: “Sono andati in rete nella loro unica occasione della partita su un errore banale dell’intera fase difensiva”.

“Non siamo stati così lucidi in fase offensiva come nella partita precedente contro la Leon. Abbiamo avuto poca caparbietà e siamo reduci da un match importante sia fisicamente che mentalmente come quello di domenica. Oggi, era una partita da pareggio ma abbiamo perso e siamo stati poco lucidi nell’affrontare questo scontro diretto. Adesso c’è da rimboccarsi subito le maniche contro la Sorinese dove dobbiamo fare assolutamente i punti che non abbiamo fatto in questi due turni per rimanere agganciati al treno e non rimanere sul fondo della classifica”.