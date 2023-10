Calcio Eccellenza. La Brianza Olginatese torna a macinare punti

La Brianza Olginatese raccoglie un buon punto contro la Soncinese

Pesante sconfitta per il Calolziocorte contro il Leon

OLGINATE/CALOLZIOCORTE – Nell’8^ giornata del campionato d’Eccellenza 23/24, le due squadre lecchesi impegnate non hanno raccolto i tre punti come nello scorso turno di gare. La Brianza Olginatese guadagna in casa un ottimo punto per la classifica contro la Soncinese, in gol Pizzini al terzo centro in stagione.

Il direttore generale dei bianconeri Fabio Galbusera commenta così il match: “Una partita buona soprattutto nella prima mezz’ora dove abbiamo trovato anche il gol. Purtroppo, dopo ci siamo abbassati troppo perdendo le linee col centrocampo e loro hanno trovato il pareggio meritatamente. Accettiamo comunque il pareggio, il nostro obiettivo era quello di smuovere la classifica per la posizione in cui attualmente siamo, contro una buonissima squadra. La trasferta di mercoledì sarà un’altra battaglia contro l’Offanenghese che ha diversi giocatori importanti”.

Dopo tre risultati utili consecutivi, il Calolziocorte frena la propria corsa in casa contro il Leon, gli ospiti impongono un sonoro 5-3 in casa dei granata. Una partita battagliata e ricca di gol già dal primo tempo che si chiude sul parziale di 2-3. Nella ripresa, i brianzoli al 75′ si portano sul 4-2 ma, i lecchesi non si arrendono e segnano con Tironi all’80’. A segnare la rete del definitivo 5-3 è Schingo al 89′. Prossimo avversario per la squadra di Daniele Perego è il Lemine Alemenno, mercoledì 1 novembre.