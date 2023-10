Calcio, Eccellenza. Doppio successo per le lecchesi

La Brianza Olginatese esce dall’incubo e raccoglie la seconda vittoria in campionato

Il Calolziocorte s’impone 1-0 sulla Soncinese

OLGINATE – CALOLZIOCORTE – Doppio successo e stesso parziale di 1-0 per le squadre lecchesi impegnate nel campionato d’Eccellenza 23/24. La Brianza Olginatese del nuovo mister Achille Mazzoleni torna al successo dopo sei sconfitte consecutive vincendo fuoricasa contro il Castelleone, decisivo il gol di Pizzini al 85′.

Il direttore generale dei bianconeri, Fabio Galbusera, si dichiara soddisfatto per essere finalmente usciti dal momento negativo: “Abbiamo fatto una buona gara al di là del risultato, non abbiamo rischiato niente ed creato anche diverse occasioni da rete, pecchiamo un po’ nella finalizzazione. Speriamo di cominciare una serie positiva di risultati”.

“Sugli uomini scesi in campo oggi – prosegue il direttore – voglio premiare il nostro numero 2, Duca, terzino classe 2006. È un prodotto del nostro settore giovanile ed oggi per la prima volta in stagione è partito titolare disputando una grande partita con grande personalità e professionalità”.

Il Calolziocorte, invece, con la vittoria odierna prosegue la striscia positiva di risultati e si porta al 12° posto in classifica, ad 8 punti. L’autore del gol del successo esterno contro la Soncinese è Del Re che segna al 25′ del primo tempo arrivando prima sull’uscita del portiere avversario.

Il direttore sportivo degli amaranto, Francesco La Fauci, commenta soddisfatto la prestazione della squadra: “Abbiamo giocato bene e poteva finire con un risultato più ampio. La squadra, infatti, ha rischiato anche di raddoppiare nel finale nonostante fossimo con un uomo in meno negli ultimi venti minuti del secondo tempo. Non c’è un migliore in campo sono stati tutti molto bravi anche quelli entrati dalla panchina. La prossima partita sarà contro la Leon in casa dove riusciamo sempre a fare delle buone prestazioni”.